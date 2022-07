Mason Marchment hade många ögon på sig när marknaden öppna. Efter succésäsongen senast saknades det inte intressenter – men nu har Dallas Stars vunnit dragkampen.

Efter 47 poäng på 54 matcher för Panthers väntade en rejäl löneökning för Mason Marchment.

Något som Florida inte kunde betala. Istället blev forwarden en free agent, och nu har han hittat en ny klubb.

Det är Dallas Stars som har vunnit dragkampen och kontrakterat forwarden över de kommande fyra åren. Lönetaksträffen hamnar på 4.5 miljoner dollar.

And there we go, Mason Marchment has instead chosen to sign with the Dallas Stars, sources confirm 4 x $4.5 M AAV@TSNHockey @TheAthletic