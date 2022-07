Därför släpper San Jose Sharks Jonathan Dahlén

San Jose Sharks valde överraskande att inte erbjuda Jonathan Dahlén en kontraktsförlängning. Nu förklarar klubbens färske general manager Mike Grier varför han inte anser att svensken passar in i det han försöker skapa.

– Han passar inte in i det vi söker efter, säger Grier enligt San Jose Hockey Now.

Jonathan Dahlén är en av alla svenska spelare som kliver ut på free agent-marknaden under onsdagen. Detta efter att San Jose Sharks gett 24-åringen beskedet att de inte kommer att erbjuda honom ett kvalificerande anbud som skulle ha gjort att de behåller hans rättigheter.

Nye general managern Mike Grier förklarar beslutet att släppa Dahlén med att klubben är mitt uppe i en förändringsprocess.

– Det finns en viss typ av profil på spelare, saker vi letar efter för att forma det här laget till den sortens lag jag vil ha. Han passar inte in i det vi söker efter just nu, säger Grier till San Jose Hockey Now.

“Råkade vara en av dem”

Dahlén svarade för 22 poäng (12+10) på 61 matcher för Sharks som rookie under fjolårssäsongen. Han inledde säsongen väldigt starkt, men tappade fart i sin produktion längs vägen och var stundtals utanför laget under andra halvan av säsongen.

– Han hade en bra säsong med Sharks i fjol, men när vi kliver in i den här säsongen kommer det att göras förändringar. Jag tror vi alla var medvetna om det. Han råkade bara vara en av dem, säger Grier.

Dahlén kan därmed kliva ut på free agent-marknaden under onsdagen och välja och vraka på anbud från andra NHL-klubbar. Alternativt börja snegla hem mot Sverige och en flytt tillbaka till Timrå i SHL. Klubben har tidigare visat sitt intresse för honom.

San Jose Sharks har tre raka säsonger bakom sig utan slutspelshockey och utöver det en problematisk lönetakssituation med flera åldrande spelare på långtidskontrakt. Utöver att anställa Mike Grier som ny general manager har klubben även sparkat tidigare coachen Bob Boughner. Någon ersättare till honom är ännu inte utsedd.

TV: Dahlén ratas av Sharks