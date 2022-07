Matt Murrays karriärskurva har gått stadig neråt de senaste åren. Nu kommer dock uppgifter om att Toronto Maple Leafs försöker trejda till sig målvakten.

Under den gångna säsongen blev Matt Murray till och med nedskickad till AHL av Ottawa Senators.

Den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren imponerade tidigt i sin NHL-karriär med Pittsburgh Penguins. Men sedan började det gå utför. Efter att inte ha kunnat hålla prestationsnivåerna i Pittsburgh trejdades 28-åringen till Ottawa. Där skrev Senators på ett fyraårskontrakt med målvakten som har den saftiga lönetaksträffen 6.25 miljoner dollar per säsong.

Därför vill nu Ottawa göra sig av med målvakten som på 19 starter under säsongen endast vann fem matcher i NHL. Efter att ha blivit nedskickad blev det två matcher i AHL.

Det som tidigare har ställt till det är Matt Murrays modifierade no trade-klausul som innebär att han får säga nej till att bli trejdad till tio klubbar i ligan. Bland annat ska en av dem vara Buffalo Sabres som var intresserad att trejda till sig målvakten.

Men Toronto däremot ska inte vara med på listan och därför ska en trejd vara möjlig. Enligt NHL-insidern Elliotte Friedman har diskussionen mellan klubbarna intensifierats de senaste dagarna.

Word is that OTT/TOR have intensified discussions around Matt Murray. We will see how things play out, but those conversations continue.