Ville Husso hade sjätte bäst räddningsprocent i NHL den här säsongen.

Nu trejdas han till Detroit Red Wings – och parterna uppges redan vara överens om ett treårskontrakt värt 4,75 miljoner dollar per säsong.

Den senaste säsongen fick Ville Husso ett genombrott på NHL-nivå då han vaktade kassen i 40 matcher för St. Louis Blues och hade en räddningsprocent på 91,9 samt 2,56 insläppta mål per match. Husso vann även 25 av de 40 matcherna som han spelade.

Hans räddningsprocent på 91,9 var sjätte bäst av målvakterna i NHL.

Den 27-årige finländaren såg dock inte ut att bli kvar i St. Louis Blues och var på väg att bli free agent. Men nu står det klart att han både lämnar St. Louis – och undviker att bli free agent.

Husso trejdas nämligen till Detroit Red Wings i utbyte mot det 73:e valet i fredagens NHL-draft. Enligt flera rapporter från Nordamerika ska finländaren också vara överens med Detroit om ett treårskontrakt värt 4,75 miljoner dollar per säsong för ett totalt värde på 14,25 miljoner dollar vilket motsvarar nästan 150 miljoner kronor.

UPDATE: The Detroit #RedWings today acquired goaltender Villie Husso from the St. Louis Blues in exchange for a third round pick in the 2022 NHL Draft. pic.twitter.com/Ff0dGi393z