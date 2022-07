Pittsburgh Penguins säkrar upp sin stora backstjärna Kris Letang.

Han tecknar ett nytt sexårskontrakt värt 6,1 miljoner dollar per säsong.

Med free agency precis runt hörnet lyckas nu Pittsburgh Penguins förlänga kontraktet med en av sina viktigaste spelare.

Kris Letang har varit Pittsburghs stora backstjärna i över ett decennium och han kommer precis från sin bästa säsong i karriären då han gjorde 68 poäng på 78 matcher som 35-åring.

Nu skriver Letang ett nytt sexårskontrakt med Pittsburgh Penguins som är värt 6,1 miljoner dollar per säsong för ett totalt värde av 36,6 miljoner dollar (cirka 386 miljoner kronor). Det är en lönesänkning jämfört med hans tidigare kontrakt som skrevs 2014 och var värt 7,25 miljoner dollar per säsong.

– Kris symboliserar vad det innebär att spela för Pittsburgh Penguins. Han har en viktig roll i det här laget och går inte att ersätta. Han är en ledare i omklädningsrummet och har varit en ovärderlig del av klubben där han bland annat vunnit tre Stanley Cups. Vi är väldigt glada att Kris kommer vara en Penguin resten av sin karriär, säger “Pens” general manager Ron Hextall.

