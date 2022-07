Han blir Sharks nästa GM – skriver historia

Mike Grier pekas, av flera källor i Nordamerika, ut som nästa general manager för San José Sharks. 47-åringen kommer därmed bli den första mörkhyade personen att inneha den rollen i ett NHL-lag.

Med över 1 000 NHL-matcher i bagaget har Mike Grier mycket rutin som spelare.

På ledarsidan däremot är den förre forwarden relativt färsk. Efter fyra år som scout i Chicagos organisation, två år som assisterande tränare för New Jersey Devils och ett år som ledare i New York Rangers organisation tar han nu över San José Sharks.

Enligt samstämmiga uppgifter från Nordamerika är det nämligen Mike Grier som tar över rollen som general manager efter Doug Wilson.

**Breaking News** 🚨 📰

I’m told Mike Grier will be named the new GM of the @SanJoseSharks tomorrow. He becomes the first Black Person in over 100 years of @NHL Hockey to make history in doing so.@espn #HockeyTwitter pic.twitter.com/wbGcLlU7qX