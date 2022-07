Gustav Olofsson har redan spelat nio säsonger i NHL/AHL.

Nu ser det ut att bli åtminstone en till då CapFriendly.com uppger att backen skriver ett nytt kontrakt med Seattle Kraken.

Det verkar bli en fortsättning i Nordamerika för Gustav Olofsson.

Enligt CapFriendly.com har svensken nämligen skrivit ett nytt kontrakt med Seattle Kraken som gäller över nästa säsong.

Sajten uppger att det är ett tvåvägskontrakt som gäller över nästa säsong och som är värt 750 000 dollar på NHL-nivå och 275 000 dollar på AHL-nivå.

The #SeaKraken have signed pending UFA Gustav Olofsson to a 1 year / 2 way extension



22-23: $750k / $275khttps://t.co/DDHWgypp1p