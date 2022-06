Tampa Bays assisterande tränare Derek Lalonde kan vara en het kandidat att ta över Detroit Red Wings, uppger Kevin Weekes.

Då kan tidigare Detroitcoachen Jeff Blashill gå i motsatt riktning och bli assisterande tränare i Lightning.

Det fortsätter att röra sig på tränarmarknaden i NHL.

Redan under lågsäsongen har det varit stor omsättning på coacher bland NHL-klubbarna och ett av lagen som letar efter en ny huvudtränare är Detroit Red Wings.

Nu uppger Kevin Weekes på NHL Network och ESPN att en het kandidat för det lediga jobbet är Derek Lalonde, som har varit assisterande tränare i Tampa Bay Lightning de senaste fyra åren.

Keep an eye 👁 on ; I’m told @TBLightning Derek Lalonde was in Detroit to meet with @DetroitRedWings yesterday re their HC vacancy. @espn @NHL #HockeyTwitter

Enligt Weekes har Lalonde varit i Detroit under veckan, efter att Tampa Bay förlorat Stanley Cup-finalen mot Colorado Avalanche, för att träffa klubben.

Samtidigt uppger Kevin Weekes att Jeff Blashill, som fick lämna Detroit i våras, kan gå i motsatt riktning. Han uppger att Blashill är aktuell för att kliva in som assisterande tränare i Tampa Bay ifall Lalonde lämnar för att ta över tränarjobbet i Detroit.

**Keep An Eye 👁 On ** Former @DetroitRedWings HC Blashill could be a potential AC fit with @TBLightning should both AC’s Lalonde and Halpern land in Hockeytown aka Detroit. @espn @NHL #HockeyTwitter