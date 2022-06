Anton Johansson lämnade Djurgården och flyttade till Leksand för ett par år sedan.

Det ledde till att han fick SHL-debutera för Leksand mot just Djurgården den senaste säsongen och nu är han också aktuell för NHL-draften.

– Det var verkligen en överraskning och något jag aldrig trodde skulle hända just då, säger 18-åringen till hockeysverige.se.

Anton Johanssons resa i Leksand senaste säsongen var uppseendeväckande. Han inledde säsongen i med att kriga om en plats i J18 för att avslutade den samma med spel i SM-slutspelet.



När hockeysverige.se träffade Anton Johansson på Björknäs IP före flytten till Leksand 2020 berättade han att tanken var att han inom några dagar skulle puttra upp till Dalarna i sin ”moppebil”, men så blev det aldrig.

– Nej, det blev aldrig så att jag körde upp den. Det blev ett släp någon vecka efter att jag flyttat upp, säger Anton Johansson med ett leende då hockeysverige.se träffar honom för en intervju samtidigt som Leksand laddar för ett midsommarfirande i Gropen bara några hundra meter från Hembygdsgårdarna där vi ses.

– Det hade varit kul att köra upp den, men jag har faktiskt inte börjat ta körkort heller. Jag känner egentligen ingen stress med det nu då jag bor här. Det är lugnt ock skönt så jag kan cykla eller gå dit jag ska.

Pappa är sportchef: “Påverkar inte så mycket”

Att Leksandsbacken trivs i sin nya hemmiljö råder det inga tvivel om och det är också en viss skillnad mot i Nacka där han och familjen bodde tidigare.

– Här i Leksand finns det, som sagt var, ingen stress. Jag har fem minuter till träningen och två minuter till skolan.

– Det här passar mig mycket bra. Jag känner att jag har hittat lugnet så jag kan enbart fokusera på hockeyn och skolan. Sedan kommer vännerna in på löpande band.

Anton Johansson har blivit leksing. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad har varit tuffaste biten med att flytta hit upp?

– Det var nog i början av den här säsongen då jag märkte att jag inte fick ut det jag ville hockeymässigt.

– Personlighetsmässigt var det att flytta hemifrån för första gången. Det var inte så väldigt kul i början, men nu har jag lärt mig.



När du säger att du inte fick ut det du ville hockeymässigt, vad var det du inte fick ordning på?

– Att jag då inte hittade mitt spel som jag hade under andra halvan av säsongen. Jag känner att jag hade kunnat hitta det, men det gjorde jag inte. Då gick det lite tungt och jag började tänka. Jag har ändå haft tålamod under säsongen och det har lönat sig.

Anton Johanssons pappa, Thomas, är sportchef i Leksand, men det är inget som direkt påverkar 18-åringen som liksom pappa spelat i Djurgården tidigare.

– Egentligen har det inte påverkat så mycket. Jag ser honom som min pappa. Klart att han hjälper mig med lite detaljer om han ser någon match där jag varit så där, men annars är han, som sagt var, bara min pappa.

Fick SHL-debutera: “Var lite chockad”

Under säsongen blev det A-lagsdebut för honom. Han spelade totalt fyra seriematcher och två slutspelsmatcher.

– Debuten? Den dagen var helt otrolig. Vi mötte Djurgården hemma. Att det just var Djurgården var lite extra kul.

– Det var en vanlig dag i skolan. Jag hade tänkt att träna på kvällen med J20-laget. När jag satt på en restaurang fick jag ett samtal av Leksands junioransvarige, Jesper Ollas. När han berättade att jag skulle göra SHL-debut… Det var något jag trodde att jag kanske skulle få göra om två eller tre år.



Hann du bli nervös?

– Nej, faktiskt inte. Jag var nog lite mer chockad då jag fick beskedet att det skulle hända, men jag var aldrig nervös under matchen. Det var verkligen en överraskning och något jag aldrig trodde skulle hända just då.



I sin debut mot Djurgården spelade Anton Johansson runt tre, fyra minuter.

– Jag hade ett bra och kort samtal med Björn (Hellkvist) innan matchen. Han sa att han ville spela mig så tidigt som möjligt för att se vad jag går för.

– Det dröjde bara 14 sekunder innan jag fick hoppa in och det var såklart mäktigt. Självklart var jag lite nervös ändå, men det var något som släppte rätt snabbt då jag fick det första bytet så tidigt.

Anton Johansson under SHL-debuten med Leksand. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Vad upplevde du som den stora skillnaden hockeymässigt jämfört med att spels en match i J20?

– Styrkan hos spelarna och att allt går mycket fortare. I juniorhockeyn är det mycket att man bara ”kör”. I vissa situationer i A-laget får du mer tid, men framför allt är det mer styrka hos spelarna där.



Vissa säger att det är lättare att spela SHL än i J20, håller du med om det?

– Ja, det skulle jag också säga.



Hur ser du på din prestation i SHL och slutspelet?

– Jag tycker att den varit bra. Jag har visat vad jag går. Det var också därför Björn sa att jag skulle tillhöra ”A” sista månaden, för att jag visade var jag gick för och höll nivån. Där känner jag att jag har gjort det otroligt bra och det har också verkligen känts jättebra då jag spelat och tränat med laget.



Vad har det betytt för självförtroendet att från spel i J18 under inledningen av säsongen till att spela i A-laget?

– Klart det är en ”boost”. Det är som att göra poäng och otroligt kul att se hur dom som tjänar pengar på hockeyn jobbar i sin dagliga verksamhet. Det är otroligt lärorikt att vara där.

Draftaktuell: “Har pratat med några klubbar”

Anton Johansson är fortfarande junior och i dagsläget är det oklart vart han inleder sin säsong.

– Mitt mål är att ta en tröja i A-laget och skriva det där kontraktet. Jag är beredd att jobba väldigt hårt för det.



Det är en NHL-draft inom kort, hur tänker du kring den biten?

– Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket, men jag har pratat med några klubbar. Det har varit ett bra prat. I början av juni var jag i Kanada och då var jag även på Arizonas ”combine”, dit jag blev inbjuden. Det var otroligt coolt att se hur dom jobbar.

– Vi får se vad som händer. Jag har ingen aning och har inte heller tänkt att åka över på draften.

Storebror Simon Johansson har skrivit på för Minnesota Wild. Foto: Ronnie Rönnkvist

Din storebror Simon såg fram emot att framöver spela tillsammans med dig i Minnesota…

– Jag det kan vi hoppas på, säger Anton Johansson med ett skratt.



Även din lillebror, Victor, ska till Leksand och spela kommande säsong, hur ser du på det?

– Det ska bli otroligt kul att se Victor och hans utveckling, att dela den med honom kan inte bli mer coolt. Jag tror att det kommer passa honom jättebra att vara här.



Pappa, du, Simon och Victor är alla backar, vad bottnar det här i?

– Jag vet inte, men det är väl farsan som fått in oss på det spåret, skrattar Anton Johansson och fortsätter:

– Det kanske blir att Victor kommer upp i J20 nästa säsong då kanske det blir vi båda som spelar tillsammans.

