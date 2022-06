Nazem Kadris avgörande mål i nattens final var kontroversiellt då Colorado tycktes ha sex spelare på isen precis innan målet.

Nu går NHL ut med ett uttalande som säger att domarna inte såg att det var för många spelare på isen.

“Situationen kan inte videogranskas”, skriver NHL.

Colorado Avalanche är en seger från att få lyfta Stanley Cup-bucklan efter att ha vunnit nattens match med 3-2 för att ta en 3-1-ledning i finalserien mot Tampa Bay Lightning.

Det var dock inte utan kontrovers.

Nazem Kadris avgörande mål i förlängningen ledde nämligen till ilska hos Tampa Bay då Colorado såg ut att ha sex man på isen precis innan Kadris avgörande. Lightning menar att spelet borde ha blåsts av för en utvisning och att målet inte borde ha räknat.

Coachen Jon Cooper var märkbart irriterad och lämnade presskonferensen efter matchen utan att ta emot en enda fråga.

– Det kommer vara svårt för mig att prata idag. Jag kan prata med er imorgon. Ni kommer förstå vad jag menar när ni ser det där målet. Mitt hjärta går itu för spelarnas skull för vi skulle förmodligen fortfarande ha spelat nu, egentligen. Jag är tillgänglig imorgon, sade Cooper innan han lämnade.

Efter matchen har det släppts mer bevis för att Colorado hade sex spelare på isen strax innan Kadris avgörande och på en video synts det hur Kadri hoppar in på isen hela fyra sekunder innan Nathan MacKinnon åker till båset för att byta.

This is the most damming footage I’ve seen yet.



As Nazem Kadri (the winning goal scorer) gets on the ice it takes MacKinnon over 5 seconds to get back to the bench and he’s clearly much further than 5 feet away. pic.twitter.com/9ede4C6ZCU