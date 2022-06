Andrew Brunette gjorde succé som tillfällig coach för Florida Panthers och nominerades till Jack Adams Awards som en av NHL:s bästa tränare.

Men han får inte vara kvar som huvudtränare – i stället kommer Paul Maurice att ta över Florda. Det rapporterar TSN:s Darren Dreger.

Tränarkarusellen i NHL fortsätter.

Nästa namn att försvinna från marknaden är nu Paul Maurice som sade upp sig från Winnipeg Jets i december 2021.

Enligt TSN:s Darren Dreger är Maurice nämligen klar som ny huvudtränare för Presidents Trophy-vinnarna Florida Panthers.

Paul Maurice är en av de mest rutinerade tränarna i NHL då han har coachat i 1 684 matcher (fjärde mest i NHL:s historia) och har 775 vinster som coach (sjunde mest genom tiderna). Han har tidigare coachat Hartford Whalers/Carolina Hurricanes, Toronto Maple Leafs och Winnipeg Jets. 2002 tog han Carolina till Stanley Cup-final och han har varit i konferensfinal två gånger: 2009 med Carolina och 2018 med Winnipeg.

Word of a coaching change i. Florida. Jack Adams finalist, Andrew Brunette is out as head coach. Paul Maurice is believed to be in the process of being hired. — Darren Dreger (@DarrenDreger) June 22, 2022

Succétränaren kan lämna

Han ersätter då Andrew Brunette som har varit tillförordnad coach under säsongen efter att Joel Quenneville tvingades lämna jobbet som huvudtränare för Florida Panthers efter att hans roll i Chicago Blackhawks-skandalen uppdagats.

Brunette gjorde succé som “nödlösning” för Panthers och under hans ledning var Florida det bästa laget under NHL:s grundserie och tog hem Presidents Trophy med 58 vinster och 122 poäng på 82 matcher. Brunette ledde också klubben till dess första seger i en slutspelsserie sedan 1996 innan de sveptes av Tampa Bay Lightning i konferenssemifinal.

Andrew Brunette var sedan en av tre finalister till Jack Adams Award som delas ut till NHL:s bästa tränare men han kom tvåa i omröstningen bakom vinnaren Darryl Sutter i Calgary Flames.

Enligt rapporter från Nordamerika kommer Brunette att erbjudas en annan roll inom Florida Panthers – men i nuläget är det oklart om han blir kvar i föreningen.

The Florida Panthers are in talks with Paul Maurice to be their next head coach, sources say. Andrew Brunette could still remain with the organization. Still unclear on that front. @TSNHockey @TheAthletic — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) June 22, 2022

Hearing #FlaPanthers are expected to introduce Paul Maurice as their next head coach soon, perhaps tomorrow.



Source says Andrew Brunette will be offered a “significant role” to remain with the team, if he’s interested.



First on Maurice hiring: @DarrenDreger. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) June 22, 2022

