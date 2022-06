Colorado Avalanche har säkrat sin plats i Stanley Cup-finalen. Där kommer man dock, av allt att döma, tvingas spela utan sin stjärnforward Nazem Kadri. 31-åringen har opererat tummen efter smällen från Evander Kane i match tre, rapporterar TSN.

Enligt TSN:s insider Darren Dreger har Nazem Kadri genomgått en operation av en skadad tumme efter smällen han fick från Oilers-forwarden Evander Kane i inledningen av den tredje matchen under natten mellan lördag och söndag.

Kadri tacklades bakifrån och dundrade in i sargen, varpå han tvingades utgå med en skada. Avalanche har inte officiellt räknat bort honom från spel under finalserien, men Dreger skriver via sitt Twitterkonto att det är osannolikt att den 31-årige forwardsstjärnan kommer att återvända till spel under den kommande finalserien.

Kane stängdes av i den fjärde matchen för tilltaget.

31-åringen upplever sin poängbästa säsong i NHL-karriären, där han noterades för 87 poäng på 71 matcher i grundserien innan han i slutspelet stått för 14 poäng (6+8) på 13 matcher.

Colorado säkrade i natt sin plats i Stanley Cup-finalen efter att ha övertidsbesegrat Edmonton med 6–5 sedan SHL-bekantingen Artturi Lehkonen avgjort matchen i förlängningen.