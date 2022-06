Brayden Point har brottats med skadeproblem sedan matchserien mot Toronto. Nu är risken stor att Tampas stjärnforward missar hela konferensfinalen mot New York Rangers.

– Det är bara en bonus om han kommer till spel, säger tränaren Jon Cooper till Tampa Bay Times.

Brayden Point fanns inte med i Tampa Bays laguppställning under hela matchserien mot Florida Panthers – och nu riskerar den regerande mästaren även att tvingas klara sig utan sin forwardsstjärna under hela konferensfinalen mot New York Rangers.

– Det är bara en bonus om han kommer till spel. Det är härligt att ha honom runt laget. Han är en stor del av vår grupp, men killarna är fokuserade på vilka som spelar och är redo att spela nu, säger tränaren Jon Cooper till Tampa Bay Times.

Point skadade sig i den sjunde matchen mot Toronto Maple Leafs i den första omgången av Stanley Cup-slutspelet, där han kraschade in i sargen och därefter hade problem att stödja sig på sitt högra ben. Stjärnforwarden försökte komma tillbaka i spel i samma match, men var synbart påverkad av smällen och klev sedermera av matchen.

Brayden Point was forced to leave the game in the 1st period after an awkward fall but returned to the Lightning bench in the 2nd period and attempted to play through the injury pic.twitter.com/F23xoXkktT