Succémålvakten: ”Äntligen lyckades vi bryta hemmaförbannelsen”

– Det här guldet betyder väldigt mycket, säger målvakten till svenska YLE-sporten.

I söndags skrevs det finsk idrottshistoria. Finland vann för första gången någonsin ett VM-guld på hemmaplan. 2003 var man på väg mot guldet – men föll i semifinalen mot Tre Kronor efter en kollaps av den större modellen.

I årets final mot Kanada höll man återigen att tappa allt. 3-1 blev 3-3 sent i matchen och det fick avgöras i en förlängning. Där avgjorde Sakari Manninen framför en euforisk hemmapublik.

– Jag var inte spänd i förläningen men lite frustrerad över att vi hade tappat ledningen. Det gällde att bara fokusera på sin egen insats, Juho Olkinuora till YLE-sporten.

Spelade sitt livs hockey

Just Juho Olkinuora var en av de stora anledningarna till guldet. 31-åringen gjorde ett otroligt mästerskap och släppte endast in 1.11 mål per match, höll fyra nollor och blev utsedd till turneringens mest värdefulla spelare.

– Det här guldet betyder väldigt mycket. Äntligen lyckades vi bryta hemmaförbannelsen. Vi har ett fantastiskt lag och fick belöning.

