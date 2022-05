Tjeckien hade inte vunnit medalj på VM sedan 2012 och lång under bronsmatchen mot USA med 1-3.

Då klev storstjärnan David Pastrnak fram och sköt ett hattrick för att vända till 8-4 och bryta Tjeckiens medaljtorka.

Det har varit ett tungt hockeydecennium för Tjeckien.

Efter att de vann brons på VM 2012 har landslaget misslyckats gång på gång och misslyckats att ta medalj i åtta raka VM-turneringar – vilket är Tjeckiens längsta medaljlösa svit någonsin.

Under den perioden har de förlorat tre bronsmatcher och de såg ut att vara på väg mot en fjärde fjärdeplats under söndagen då USA hade tagit en 1-3-ledning i bronsmatchen efter två mål av doldisen Karson Kuhlman.

I den andra perioden reducerade dock Tjeckien till 2-3 och i den tredje exploderade tjeckernas offensiv.

Det var stjärnorna som klev fram och vände på matchen med tre mål inom loppet av två minuter och 46 sekunder där poängkungen Roman Cervenka sköt ett mål medan storstjärnan David Pastrnak stod för två fullträffar och ställningen var plötsligt 5-3 till Tjeckien.

That’s a second serving of Pasta 🍝🍝@pastrnak96 extends the @narodnitym lead to 5-3 in this bronze medal game 🥉#CZEUSA #IIHFWorlds @nhlbruins pic.twitter.com/NEEy6SROyp