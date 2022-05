JVM-guldvinnare anklagas för sexuella övergrepp

En kvinna anklagar flera spelare från Kanadas JVM-guldlag 2018 för sexuella övergrepp.

Enligt TSN har kvinnan nått en uppgörelse med det kanadensiska ishockeyförbundet där hon har uppgetts kräva 27 miljoner kronor i skadestånd.

"Anklagelserna återger ett beteende som är både förkastligt och avskyvärt", säger NHL i ett uttalande.

2018 vann Kanada JVM-guld efter att ha besegrat Juniorkronorna i finalen med 3-1.

Efter guldet hyllades laget, som innehöll spelare födda 1998 och 1999, vid en välgörenhetsgala och golftävling i den kanadensiska staden London i juni 2018.

En kvinna, i dag 24 år, anklagar åtta manliga ishockeyspelare, varav några men inte alla var med i JVM-laget, för att vid flera tillfällen ha utnyttjat henne sexuellt på ett hotellrum i samband med evenemanget, enligt TSN.

Fallet har inte lett till åtal eller prövats i domstol. Anledningen till att det uppmärksammas nu är att kvinnan nått en uppgörelse med det kanadensiska hockeyförbundet och de kanadensiska juniorligorna CHL (som innefattar WHL, OHL och QMJHL) som spelarna tillhörde under sommaren 2018.

Enligt TSN begär kvinnan motsvarande drygt 27 miljoner kronor i skadestånd.

– Målsägaren är nöjd med utgången och lättad över att den här svåra saken är löst, säger kvinnans advokat Robert Talach i ett mejl till TSN.

A woman referred to in court documents as "E.M." claimed she was repeatedly assaulted by 8 players while intoxicated in a hotel room following a Hockey Canada Foundation gala and golf event in London, Ont., in June of 2018. https://t.co/BwUbvlCsQx