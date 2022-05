Danmark stod för en jätteskräll genom att vinna över Kanada under måndagskvällen.

Men det räcker inte till kvartsfinal då de förlorade dagens match mot Slovakien med hela 7-1.

Under måndagskvällen stod Danmark för en jätteskräll genom att vinna med 3-2 över Kanada, och det var första gången någonsin som Danmark vann en match mot Kanada i ishockey.

Men trots det så kommer Danmark inte att nå kvartsfinal i årets hockey-VM.

De behövde nämligen ta en poäng i dagens avgörande gruppspelsmatch mot Slovakien men i stället stod danskarna för en plattmatch och Slovakien vann då med 7-1.

NHL-stjärnan Tomas Tatar klev fram i den första perioden och sköt både 1-0 och 2-0 till slovakerna. I den andra perioden rann det sedan vidare upp till 4-0 innan den 18-årige stortalangen Juraj Slafkovský klev fram med ett riktigt läckert mål för att sätta 5-0 och döda Danmarks slutspelshopp.

What a goal by Juraj Slafkovsky to make it 5-0. A great effort on this one.



Denmark... just a tough way to be going out here. #IIHFworlds pic.twitter.com/Cp9mQmrtGR