Bryan Rust skriver ett nytt kontrakt för att stanna i Pittsburgh Penguins.

Det nya avtalet sträcker sig över de kommande sex åren och är värt cirka 305 miljoner kronor.

Pittsburgh Penguins har en viktig lågsäsong framför oss med flera tuffa beslut att fatta.

Nu har de dock säkrat upp en av sina viktigaste pjäser då Bryan Rust skriver ett sexårskontrakt med Penguins. Det nya avtalet är värt 5,125 miljoner dollar per säsong, sträcker sig till 2028 och är totalt värt cirka 305 miljoner kronor.

– Bryan exemplifierar vad det innebär att vara en Pittsburgh Penguins-spelare. Sedan han draftades har han utvecklats till en mångsidig spelare som är en ledare inom vårt lag. Han kan bidra i alla situationer och har ledarkvalitéer samt erfarenhet som en tvåfaldig Stanley Cup-mästare vilket gör honom väldigt viktig för oss, säger general managern Ron Hextall.

