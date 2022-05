Finland var illa ute i kvällens match mot Lettland.

Men sedan klev NHL-stjärnan Mikael Granlund fram och frälste värdnationen och sköt det avgörande 2-1-målet i segern.

Finland inledde sitt hemma-VM på bästa möjliga sätt genom att vinna med 5-0 mot Norge i premiären men under mästerskapets andra dag så hade de en mer skakig match.

Lettland förlorade sin första match i VM mot USA men kom ut mycket starkare under lördagskvällen och pressade faktiskt tillbaka värdnationen Finland.

Efter nästan nio minuters spel kunde också letterna ta ledningen i matchen då Rudolfs Balcers sköt in 1-0 på en kontring.

I den andra perioden kunde dock finländarna komma tillbaka in i matchen genom ett powerplay då OS-guldhjälten Sakari Manninen petade in kvitteringen till 1-1 som styrdes in i mål via Lettlands målvakt.

Granlund klev fram och blev hjälte

Det blev sedan tajt och tufft där Finland jagade ett segermål utan få utdelning och Lettlands stjärnmålvakt Elvis Merzlikins stod i vägen. Men med bara tre minuter kvar av den tredje perioden drog Lettland på sig och det skulle visa sig bli väldigt kostsamt.

Då var det NHL-stjärnan Mikael Granlund som klev fram och sköt avgörandet för 2-1 till Finland vilket fick publiken i Tammerfors att hoppa upp i vilda jubel. Granlund, som plockats in för att vara den stora stjärnan för värdnationen, stod därmed för 1+1 i sin första match i mästerskapet.

Finland har därmed fått en perfekt start på VM på hemmaplan då de har tagit sex poäng efter två spelade matcher. Nu väntar dock tuffare utmaningar för värdnationen då de först ställs mot USA på måndag innan det blir rivalmöte mot Tre Kronor på onsdag.

Lettland – Finland 1–2 (1-0,0-1,0-1)

Lettland: Rudolfs Balcers.

Finland: Sakari Manninen, Mikael Granlund.

