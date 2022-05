Calgary Flames gick in som storfavoriter i matchserien mot Dallas Stars.

I natt tvingade Stars fram en sjunde och avgörande match för att avgöra serien.

– Vi ska egentligen vara på golfsemester just nu, säger tränaren Rick Bowness till Dallas Morning News.

Som wild card-lag gick Dallas Stars in som stora underdogs till den första rundan av Stanley Cup-slutspelet mot Calgary Flames. I grundserien skilde det 13 poäng mellan laget, men nu har matchserien kokat ned till en sjunde och avgörande match.

Detta efter att Stars i natt räddat Calgarys matchboll och vunnit hemma i Dallas med 4–2.

– Jag vet att vi egentligen inte ska spela fortfarande. Vi ska egentligen vara på golfsemester just nu. Det var dock inte vår intention när vi gick in i den här serien. Vi kom inte hit för att vara något lags språngbräda in till den andra rundan. Nu står vi här med en sjunde match framför oss, säger Dallas tränare Rick Bowness till Dallas Morning News.

Målvakten hyllas: “Han älskar det här”

Stars lyckades gå ifrån till en 2–0-ledning i den andra perioden efter att Roope Hintz öppnat målskyttet i den första perioden, innan Michael Raffl utökat ledningen sex minuter in i mittperioden. Två Calgary-mål, varav ett från svenske Mikael Backlund, kvitterade emellertid matchen innan ett rappt Miro Heiskanen-skott överlistade en skymd Jacob Markström och återgav Stars ledningen.

Därefter höll hemmalaget undan och kunde till slut vinna matchen med 4–2. Lagets unge målvakt Jake Oettinger räddade 36 skott i matchen och var en stor anledning till att Stars lyckades rida ut stormen.

– Han älskar det här. Han älskar utmaningen. Han njuter av det här och det är vad man vill se från idrottare i ett sådant här skede. Man jobbar hela året för att komma till den här punkten och det är den bästa tiden på året att spela hockey. Då ska man njuta av ögonblicket och det gör han, säger Bowness om Oettinger.

Den sjunde och helt avgörande matchen spelas i Calgary under natten till måndag, svensk tid.

Dallas Stars – Calgary Flames 2–4 (0–1, 2–2, 0–1)

Dallas: Roope Hintz (2), Michael Raffl (2), Miro Heiskanen (1), Tyler Seguin (2).

Calgary: Michael Stone (1), Mikael Backlund (3).

Matchserien står 3–3 i matcher.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.