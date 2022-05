Patrick Marleau tackar för sig efter en 23 år lång NHL-karriär.

42-åringen, som har rekordet för flest matcher någonsin i NHL, lägger skridskorna på hyllan.

En av NHL:s största tackar för sig.

Under tisdagen meddelade Patrick Marleau att hans hockeykarriär är över efter 23 säsonger och 1 779 matcher i världens bästa hockeyliga. Förra året satte han ett nytt rekord för flest matcher genom tiderna i NHL och passerade då självaste Mr. Hockey, Gordie Howe.

I en text på Players' Tribune skriver Marleau om beslutet att avsluta sin hockeykarriär.

”Det är en bitterljuv stund men samtidigt har jag så mycket att se fram emot. Vem vad var världen har för mig i framtiden”, skriver han och fortsätter sedan genom att reflektera över rekordet han satte:

”Om du hade sagt till den lilla killen på den frusna dammen att han skulle bryta rekordet för flest NHL-matcher som sattes av Gordie Howe så hade han sagt att du vore galen. Det var aldrig någonting som jag siktade mot, för mig handlade det om hur mycket jag älskade hockey och att jag aldrig, aldrig ville sluta. Jag är lyckligt lottad att få ha haft den karriär jag haft”

“Thank you, hockey.



For the lessons. The laughs. The tears. You let me live out my dreams.”



Patrick Marleau announces his retirement from the @NHL. https://t.co/US3eJn9cNg