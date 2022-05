Calle Clang skriver NHL-kontrakt.

Anaheim Ducks meddelar att de tecknat ett treårigt rookieavtal med Röglemålvakten.

När Anaheim Ducks trejdade bort Rickard Rakell till Pittsburgh Penguins så fick de bland annat svenske målvaktstalangen Calle Clang i utbyte.

Nu, efter att säsongen med Rögle är slut, så meddelar Anaheim att de har tecknat ett treårigt NHL-kontrakt med Clang som börjar gälla från och med nästa säsong.

Det är ännu oklart om han kommer åka över till Nordamerika direkt eller om han lånas tillbaka till Rögle över nästa säsong.

News: We have signed Calle Clang to a three-year entry-level deal!#FlyTogether https://t.co/hElQTh51eX