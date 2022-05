Eric Martinsson är på väg tillbaka till SHL efter säsongen i KHL.

Men då får han nobben av tidigare klubben Rögle BK.

– Jag har varit i kontakt med Chris [Abbott, sportchef], men han vill ha in rightbackar, säger Martinsson till Helsingborgs Dagblad.

Ett av de hetaste backnamnen på marknaden är Eric Martinsson som jagas av flera SHL-klubbar efter att ha lämnat den kazakiska KHL-klubben Barys Nur-Sultan.

Men det kommer inte bli en återkomst till Rögle för stjärnan – de väljer i stället ett annat spår berättar Martinsson själv.

– Jag har varit i kontakt med Chris Abbott, [sportchef], men han vill ha in “rightbackar”. Så det är inte aktuellt just nu. Han sade tydligt att han ville ha in rightbackar på de sista platserna. Eftersom att jag är “leftare” blir det svårt att få till, säger 29-åringen till Helsingborgs Dagblad.

Eric Martinsson är från Klippan i Skåne och har tidigare spelat fem säsonger i Rögle som junior. Detta är andra gången som en flytt tillbaka till Ängelholm inte blir av. 2019 valde han själv bort Rögle för spel i HV71 och den är gången är det klubben som tackar nej.

– När tanken är att spela i SHL känns alltid Rögle intressant för mig av naturliga skäl. Förra gången valde jag att gå till en annan klubb och nu väljer han att sikta in sig på rightbackar. Det är businessen och så det funkar. Det är inte så mycket att göra åt.

Ser ändå ut att återvända till SHL

Det ser ändå ut att bli en flytt tillbaka till SHL för Martinsson, som vann SM-guld med Växjö 2015 och 2018, då det finns ett stort intresse från andra klubbar i Sverige. Men än har han inte fattat något beslut kring framtiden.

– Det är smickrande och kul att det är många lag som hört av sig och vill ha en i sitt lag. I den här branschen är det svårt att få allt att kännas perfekt, man får skriva på för laget där så många bitar som möjligt ser bra ut, säger backen till HD.

Eric Martinsson fick ett stort genombrott förra gången han spelade i SHL då han gjorde 37 poäng på 51 matcher i HV71 vilket gav en andraplats i backarnas poängliga i SHL.

TV: "Hemmalagen verkar ha problem"

Matchrapporter: Färjestad segrade efter rysare och avgjorde mot Rögle Rögle vann – reducerar matchserien mot Färjestad Färjestad tog ny seger i serien mot Rögle Rögle vann med kniven mot strupen mot Färjestad Drömläge för Färjestad att avgöra mot Rögle efter ny seger