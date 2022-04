Einar Emanuelsson har skjutit ett mål på hela säsongen.

Då klev han fram och blev en av segerskyttarna när Luleå vann den första finalmatchen mot Färjestad.

– Det var på tiden, bättre sent än aldrig, säger Emanuelsson till C More.

En spelare som har haft det tungt med målskyttet i SHL den här säsongen är Einar Emanuelsson.

Efter att ha skjutit 13 mål under säsongen 2020/21 så har han inte alls fått det att lossna trots flera högklassiga chanser under årets säsong.

På 49 matcher i grundserien sköt han ett mål och i slutspelet har det blivit noll mål på tio matcher inför den första finalmatchen.

Då klev 25-åringen fram och sköt 3-1-målet i finalen mot Färjestad och blev en av segerskyttarna då Luleå vann med 4-1.

”Kul att äntligen sätta den”

Det var hans första mål sedan 28 december 2021, alltså fyra månader sedan.

– Det var riktigt skönt, det var på tiden. Bättre sent än aldrig, säger Emanuelsson till C More och fortsätter:

– Det var väldigt länge sedan jag gjorde mål och det är kul att äntligen sätta den. Det var jävligt mäktigt att spela inför den här publiken. Absolut den mäktigaste matchen jag spelat så det var väldigt kul. Men nu är det bara att fortsätta, än har vi inte vunnit någonting.

Luleå vann den första finalmatchen mot Färjestad med 4-1 och skaffar sig en 1-0-ledning i matcher. Nästa match lagen emellan spelas på måndag kväll i Karlstad.

Luleå – Färjestad 4–1 (1-1,0-0,3-0)

Luleå: Jack Connolly, Julius Honka, Einar Emanuelsson, Juhani Tyrväinen.

Färjestad: Per Åslund.

Luleå leder med 1-0 i matcher.

