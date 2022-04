Amil Krupic lånades in till Växjö under säsongsavslutningen. Nu står det klart att han värvas till Lakers på en permanent övergång.

– Amil kom in och gjorde det bra på slutet av säsongen 21/22, säger sportchef Henrik Eversson till klubbens webbplats.

Efter att ha varit en av allsvenskans bästa backar plockade Växjö in Amil Krupic på lån i februari. Han gjorde fyra poäng på de 14 SHL-matcherna han hann spela och snittade drygt 15 minuters speltid per match.

Nu meddelar Växjö att de gjort klart med Krupic även över kommande säsong. Det är första gången den 26-årige backen skriver SHL-kontrakt.

– Jag har trivts riktigt bra i Växjö, både som stad och klubb under min inlånade tid. Att få skriva mitt första SHL-kontrakt med just Växjö Lakers känns därför väldigt roligt! Jag ser fram emot att vara kvar och utvecklas här samt hjälpa klubben till nya framgångar, säger han.

Amil Krupic gjorde 27 poäng på 36 matcher för Kristianstad i Hockeyallsvenskan innan utlåningen till Växjö.

