I fredags kom rapporter om att Robin Lehner skulle opereras och att hans säsong därmed skulle var över.

Nu vänder dock Vegas och säger att de är hoppfulla om att Lehner ska kunna spela under söndagsnatten.

Det var i fredags som det kom flera rapporter från Nordamerika att Robin Lehner kommer att genomföra en operation som kommer att avsluta hans säsong.

Det förnekades dock av Vegas tränare samma kväll.

– Inte vad jag vet. Jag förväntar mig att han tränar på lördag och finns tillgänglig för matchen på söndag, sade coachen Peter DeBoer i fredags.

Under lördagsnatten gick Vegas Golden Knights sedan ut med ett pressmeddelande där de skrev att Lehner inte deltog under lördagens träning men att de är hoppfulla om att svensken kan spela under söndagens match mot San Jose Sharks.

Tränaren Pete DeBoer vägrade sedan att kommentera situationen kring Lehner på sin presskonferens under lördagen utan hänvisade till klubbens uttalande.

”Irriterad över att ha blivit kritiserad och utbytt”

Nu klargör då Sportsnets insider Elliotte Friedman vad som hänt mellan Lehner och Vegas som skapat denna förvirring.

– Som jag förstått det så har Lehner spelat skadad och blivit irriterad över att ha bliviti kritiserad samt att ha blivit utbytt efter att endast ha släppt in ett mål. Han ska då ha informerat Vegas under torsdagen att han tänker göra operationen och stänga ner resten av säsongen, säger Friedman och fortsätter:

– De senaste 24-48 timmarna har det varit samtal mellan Lehner, hans agent och Vegas för att hitta en lösning som kan göra att han kan vara med i laguppställningen till söndagens match.

Vegas Golden Knights ligger fyra poäng bakom Dallas Stars i jakten på en slutspelsplats och måste vinna mot San Jose Sharks under söndagen för att hålla slutspelshoppet vid liv. Det återstår dock att se om det blir med eller utan Lehner i laget.

