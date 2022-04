Wilma Johansson är en riktig trotjänare för Leksand med 253 SDHL-matcher för klubben.

För hockeysverige.se berättar 23-åringen nu om sin utveckling under de åtta åren i Dalarna.

– Innan var jag mer en finlirare, men idag går jag nästan hellre in i en hård närkamp än gör poäng, säger Johansson.

Wilma Johansson har varit en ledande spelare i Leksand under åtta säsonger. Hon har med andra ord varit i laget och verksamheten under både upp och nedgångar. Att det blivit en så lång tid i Leksand, trots att anbud funnits från andra klubbar, bottnar såklart i känslan för klubben och vännerna i laget. För det hör till saken att den 23-åriga landslagsspelaren kommer från Linneryd och är inte någon kulla.

– Det är knappt jag vet själv vart Linneryd ligger (skratt), men det är på gränsen till Blekinge från Småland. Vi har två mil till Tingsryd och fyra mil till Växjö, säger Wilma Johansson då hockeysverige.se träffar henne i ett soldränkt Ullvi i utkanten av Leksand.



Känner du dig mest som en kulla eller småländska idag?

– Nu har jag bott här länge, men jag kommer i alla fall alltid vara en småländska.



Kan du se dig själv bo kvar i Leksand efter karriären?

– Ja, det kan jag absolut. Jag trivs jättebra här. Det jag saknar från Linneryd är att våren kommer betydligt tidigare där. Nu ska jag inte klaga på hur våren är här för tillfället, men det är lite varmare där nere och inte så mycket snö heller, säger Leksandsforwarden på bred småländska och med ett leende.

Under sin karriär i Småland spelade hon under en period i Tingsryd där även Winnipegs David Gustafsson spelade.

– Ja, det stämmer. Då var han ingen spelare som stack ut även om han var bra. Det är nog också sådana spelare som i slutändan tar sig till NHL. Jag tycker att det varit kul att se en spelare som inte direkt varit stjärnan i laget i tidig ålder är stjärna nu.

– Jag tror att det som tagit David till NHL är drivet han haft hela tiden, att vilja ta sig dit.

”De två bästa spelarna jag spelat med”

Wilma Johansson kom till Leksand 2015. Där fick hon Jens Nielsen som coach. Dessutom kom säsongen att bli den bästa i klubbens historia i och med att laget tog sig till semifinal.

– När jag kom hit bodde jag i ett hus med tre andra, Jessica Kollberg, Emma Eriksson och Emmi Johansson. Sedan tog det inte jättelång tid innan dom flyttade ut och då hade jag huset för mig själv. Det kändes som att det spökade lite där så det blev att jag letade en lägenhet snabbt.

– Bara det här med att laga mat och tvätta själv var en omställning. Jag ringde hem nästintill varje dag för att fråga hur jag skulle göra, men jag har blivit mycket bättre på det där med hushållssysslor nu.

– I hockeyn fick jag förtroende redan från start. Jag kommer ihåg att jag spelade med Cissi (Östberg) och Lina (Wester). Det var inget jag hade räknat med då jag flyttade upp och skulle börja på gymnasiet. Jag tog för givet att jag skulle hamna i Division 1-laget.

– Jag fick förtroende och att spela med så bra spelare var en ära och jätteroligt. Cissi och Lina är hittills dom två bästa spelarna jag spelat med.

Lina Wester och Cecilia Östberg. Foto: Ronnie Rönnkvist

Resan i Leksand efter första säsongen har varit en berg och dalbana enligt Wilma Johansson.

– Vi har haft bra lag på pappret en del säsonger. Samtidigt har vi inte presterat resultatmässigt.



Varför har det blivit så?

– Jag har nog inget bra svar på det…

Det har varit en otrolig turbulens på tränarsidan, hur tror du det påverkat er prestation?

– Jag har spelat åtta säsonger och bytt tränare sex av dessa (Jens Nielsen, Christer Sjöberg, Alexander Bröms, Ulf Hedberg, Lars Stenmark, Mathias Olsson, Kristina Lundberg och Ylva Martinsen). Vi har haft någon under två säsonger, men sedan har vi bytt igen. Det har känts som vi fått göra en omstart inför varje säsong. Vi har bytt spelidéer, tränare kommit in…

– Det positiva har varit att vi bara bytt ut vissa spelare så vi har hela tiden haft kvar en stomme.

”Är en mer fysisk spelare nu”

Har det här hämmat din utveckling som spelare?

– Ingen aning, men antagligen. Man känner inte tränaren från början och då ska man lära känna honom eller henne både på och utanför hockeyn, vilket också tar tid. Sedan ska tränaren se dig som hockeyspelare samtidigt som man kanske inte kommer upp i prestation varje dag, men numera är jag faktiskt ganska van vid tränarbyten.



Kan du stänga av det här med att det kommer in nya röster så pass ofta och fokusera på vad du och laget ska prestera?

– Ja, byter vi tränare lägger jag fokus på nya tränaren. Det är bara att accepterat situationen och det föreningen valt att göra.

– Att vi byter tränare igen är inget jag direkt går och tänker på utan bara att acceptera att så här kan det vara i hockeyvärlden.



Är du samma spelare idag som då du kom upp från Småland?

– Jag skulle tro att jag nu är en mer fysisk spelare. Innan var jag mer en finlirare, men idag går jag nästan hellre in i en hård närkamp än gör poäng.

Sätter du en stolthet i att vara en fysisk spelare som inte viker undan i närkamperna?

– Det är alltid kul att spela ett fysiskt spel. Jag tycker också att nivån på domarna har höjts och dom accepterar ett mer fysiskt spel nu.

”Min trygghet finns i Leksand”

Åtta säsonger i samma klubb, men visst har Wilma Johansson haft tankar på att testa på spel i andra klubbar under åren.

– Jo, så har jag väl tänkt mer än en gång, skrattar Wilma Johansson och fortsätter:

– Någonstans finns min trygghet i Leksand. Nu då Leksand valt att ta in en sportchef (Alexander Bröms) på damsidan, att man inte bara skrivit ett år utan tre, visar det att föreningen vill framåt med damverksamheten också.



Var Alexander Bröms roll en viktig aspekt när du valde att stanna i Leksand?

– Ja, jag tycket om Alex redan vi hade honom som tränare. Nu fick han en annan roll och behövde inte fokusera på det som händer på plan utan mer på det runtomkring. Bara en sådan sak som han lagt in individuella ispass tre gånger i veckan den här säsongen har betytt mycket.

– Nu har jag själv inte kunnat gå på alla dom ispassen eftersom jag jobbar, men jag uppskattar att vi har tillgång till mer ispass.

Wilma Johansson har blivit Leksand trogen. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Säsongen var en besvikelse”

Trots nysatsningen säsongen 2021/22 var Leksand indraget i bottenstriden, men klarade sig kvar efter att ha lyft sig då det gällde som mest i slutet av serien. I kvartsfinal blev det dock respass mot Brynäs.

– Säsongen var en besvikelse och det är rätt svårt att sätta ord på den. Jag har aldrig varit så bra tränad som under försäsongen. Sedan drabbades min mamma av cancer i juli. Då fokuserade jag på något helt annat. Hon ville att jag skulle fortsätta spela hockey, vilket gjorde att jag ville vara här och göra jobbet varje dag. Laget vi hade kunnat prestera mycket bättre än vad vi gjorde.



Tränarna har såklart sitt ansvar, men det har spelarna med så varför blev inte prestationen bättre?

– Det vi förlorade mest på var att vi inte kunde göra mål. Vi gav topplagen en match, men vi kunde inte göra mål och hade även svårt att ta oss in på mål.



Hade ni ingen struktur kring hur laget skulle agera i anfallszonen eller vad handlade det om?

– Ska jag vara helt ärlig kom vi aldrig så långt i spelidén att vi hade med anfallsspelet, utan vi gnuggade på i försvarszonen. Jag hade gärna sett mer detaljer, att det här och det här kommer vi göra i Leksands IF, men det var mest fokus på försvarsspelet.

Wilma Johansson svarade för två mål och totalt 14 poäng på 33 matcher säsongen 2021/22.

– Min säsong har också varit en besvikelse i sig. Samtidigt kan jag inte vara på topp hela tiden. Det är bara för mig att acceptera det.



Din mamma har opererats och mår okej, tror du det här har påverkat dig mycket mentalt?

– Det är inget jag direkt tänkt på, men nu då jag reflekterat över det efteråt har det nog påverkat mig mer än vad jag hade kunnat tro.

– Jag är inte heller någon person som visar utåt ”idag mår jag inte bra”. Men vi är bara människor och kan inte må bra varje dag. Hela tiden har jag också haft stöd av min nära vän Hanna Sköld. Jag är väldigt tacksam för allt hon gör mig och har gjort sedan jag kom hit till Leksand.

Hanna Sköld. Foto: Ronnie Rönnkvist

”Det måste komma in spetsspelare”

I slutet av säsongen fick tränaren Mathias Olsson lämna jobbet. In kom i stället förre förbundskapten Ylva Martinsen och Kristina Lundberg.

– Det kändes redan från första träningen att det blev en helt annan energi i laget och mer tävling på varje is-pass. Det var såklart jättesvårt för Kicki och Ylva att komma in sista tre seriematcherna då vi var tvungna att ha en vinst för att nå slutspelet. Jag tycker att båda två gjorde det väldigt bra. Även Alex var med på isen, vilket också kändes bra.

Nu väntar en ny säsong, vad krävs det av er för att vara med och slåss i toppen med lag som Luleå, Brynäs och Linköping?

– Framför allt måste det komma in spetsspelare. Till exempel har Luleå riktigt bra första och andrafemmor. Sedan har dom en tredjefemma som är på den nivån vi i Leksand har haft. Vi måste också ställa högre krav på oss själva i hela gruppen.



Ställer ni höga krav på varandra?

– Ja, det tycker jag faktiskt att vi gör, men allting kan bli bättre. Vissa är glada för att dom har en plats medan andra sliter arslet av sig. Det här måste bli jämnare.



Du har själv till och från varit med i landslaget, hur går tankarna kring det kommande säsong?

– Landslaget är något jag strävar efter hela tiden. Det är en ära att få representera sitt land, avslutar Wilma Johansson samtidigt som vårsolen verkligen gassar över altanen i Ullvi.

Wilma Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist

