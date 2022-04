Noah Wolf är född och delvis uppvuxen i Slough, 40 minuter utanför London.

Nu är han i Leksand för att jaga drömmen om att bli hockeyproffs.

– Det har varit ganska tufft vissa stunder, säger Wolf till hockeysverige.se.

LEKSAND (Hockeysverige.se)

Slough ligger inte långt från Windsor i England. En stad på ungefär 150 000 invånare. Med bil tar det ungefär 40 minuter till London. Nu är inte just England känt för att producera skickliga hockeyspelare, men det är därifrån en av Leksands talanger, Noah Wolf, kommer.

– Morsan (Livvy) och farsan träffades i England. Farsan (Joakim) är svensk och uppvuxen i Orsa, men jag föddes i Slough. Vi flyttade runt i England under fyra år, men vi valde sedan att flytta till Sverige. Då hamnade vi i Kallhäll. Där bodde vi under ett år, men sedan flyttade vi tillbaka till Birmingham i England. Då var jag runt fem, sex år, men vi flyttade efter några år till Haninge i Stockholm och bodde där under några år. Där körde jag även en del friåkning på Torvalla, men aldrig med klubba, berättar Noah Wolf då hockeysverige.se träffar honom för en intervju på klassiska Konditori Siljan i Leksand.

Noah Wolf. Foto: Ronnie Rönnkvist

Farfar är Moring

Givetvis var det tufft för en honom att behöva flytta runt så pass mycket.

– Det blev faktiskt rätt jobbigt eftersom jag fick vänner på olika ställena och starka band. Det var jobbigt att bryta upp från en del av dom hit och dit. Samtidigt var jag ung, men det var tufft ändå.

– Jag har tre systrar. Chy är 22 år och bor i England. Sedan har jag min syster ”Bella” som är sex år och bor här och Ava som är elva år. Syrran gick också på hockey tidigare, men har slutat nu.

– I Haninge blev det, som sagt var, en del friåkning, men intresset för hockeyn kom från att jag gick på en match med farfar (Bosse) i Mora och tyckte det var intressant. Han är ju Moring, säger Leksandsforwarden med ett lätt leende och fortsätter:

– Efter att vi bott i Haninge blev det Borlänge för farsans jobb och det var där själva hockeykarriären började.

Varför valde du att börja med hockeyn där?

– Jag gick dit för att prova på och tyckte det var kul så jag fortsatte. Det var faktiskt inte några av mina polare som spelade eftersom jag bodde på andra sidan stan. Jag bodde i Kvarnsveden och där var det mer fotboll. Hockeyn var i Gylle. Även jag spelade fotboll i Kvarnsveden, men jag tyckte att hockeyn var mycket roligare.

Hur ser du tillbaka på tiden i Borlänge?

– Höjdpunkten var då jag drog ner till hallen och körde friåkning en hel dag och kanske spelade någon spontanmatch med folk från alla åldrar. Det var riktigt kul. Det var också där jag hittade drivet och fann glädjen till hockey.

Du har rötterna i England, vilken kontakt har du med din släkt och vänner där?

– Nästan hela mammas släkt bor där och framför allt mormor och morfar. Det var ett tag sedan jag var där nu, men jag brukar åka ner dit då och då. Sedan har det svårt att åka dit ner på grund av pandemin.

Fick chansen på landslagscamp

I augusti 2021 fick Noah Wolf chansen att vara visa upp sig på en U17-landslagscamp i Tranås, en camp där han inte var nöjd min sin egen prestation.

– Kul att jag fick chansen, men det gick kanske inte något vidare eftersom jag inte kom med i landslaget. Det var en del nerver och jag var inte mitt absolut bästa, men jag gjorde det jag kunde.

– Jag kände ändå att det var förväntat att jag inte skulle komma med, men klart att jag var besviken.

Efter campen i Tranås har det varit tyst från landslagsledningen även om själva uttagningen var lite av en självförtroendeboost för 16-åringen.

– Ja, så var det. Det jag tog med mig från campen var det här vanliga, att få träffa nytt folk, spela med andra personer och så vidare. Sedan hade vi en annan spelidé där. Vi i Leksand kör lite speciellt och jag kände att det för mig blev det en ganska stor skillnad.

Noah Wolf. Foto: Ronnie Rönnkvist

Har stött på rasism inom hockeyn

Inför säsongen 2018/19 valde Noah Wolf att byta Borlänge mot Leksand.– Morsan frågade vart jag ville flytta. Då svarade jag Leksand för hockeyn. Jag flyttade hit upp då jag var 14 år och gick i åttan. Det var en konstig känsla efter att ha varit i Borlänge så pass länge där jag kände allt och alla. Sedan kom jag hit där jag inte kände någon.– Första dagarna kändes det ganska stelt och jag kände mig ganska otrygg. Det tog någon månad, men sedan var jag inne i allt och idag trivs jag verkligen här.

Noah Wolf är mörk i hyn, vilket han också fått höra om på resans gång.

– Inte i Leksand, men under karriären har det blivit en hel del sådant. Egentligen har jag inte tänkt på det så mycket mer än att dom som säger sådana saker, att det är dom som gör något dumt.

– Till exempel då vi var i Ryssland var det både på isen och utanför då vi var på restaurang. Det är helt sjukt. Det här är ändå inget jag tycker är jobbigt idag.

Hur upplevde du omställningen hockeymässigt att byta Borlänge mot Leksand?

– Vi hade en try–out för U16 elit och då kom jag med direkt. Då hade jag dessutom precis kommit tillbaka efter en handledsskada. På så vis blev det lite tufft i början, men sedan kom jag in i det.

– Största skillnaden var själva tempot och mer taktiska grejer. Det var en del sådant. Sedan körde jag med äldre så, storleken och hur fysiskt det blev. Vi hade Hans Lodin som coach då och han var jättebra.

Säsongen 2021/22 spelade Noah Wolf 42 matcher med J18 och svarade för 13 mål och totalt 27 poäng.

– Säsongen har varit till och från. Det har varit ganska tufft vissa stunder. Jag har känt en otrygghet med vilken lina jag varit i eftersom jag spelat med nytt folk en hel del beroende på vilka som klivit upp i 20 och vilka som spelat ”PP” och sådant. Då kan det bli tungt ibland.

– Jag är nöjd med säsongen ändå om jag ser över hela. Helt klart var det varit en godkänd säsong.

Har fått chansen i J20

Även Noah Wolf fick kliva upp och spela J20-hockey under säsongen. Totalt blev det tio matcher och en assistpoäng.

– Det var riktigt kul att få känna på det tempot och det är där. Jag tyckte att det var mycket mer taktik där, allt måste stämma. Gör du ett misstag där blir det baklängesmål.

Hur skulle du beskriva dig själv som spelare?

– Jag vill se mig själv som en tvåvägsforward. Jag har ändå snabbheten så jag ska kunna hinna vara med i försvaret också, men allt kan bli bättre.

Hade du själv några förebilder inom hockeyn under uppväxten?

– Först var det Patrick Kane, men nu är det med William Nylander och dom här spelare.

Kan du likheter i dig själv som spelare med någon annan spelare?

– Det skulle i så fall vara Emil Heineman, säger Wolf med ett leende.

Nu har du börjat förbereda dig inför nästa säsong, vad har du för målbilder där?

– Att få spela en del J20, att få en del matcher där, men även ta en större roll i J18. Det gäller att träna under sommaren och sätta upp mål, avslutar 16-åringen från Slough.

Emil Heineman. Foto: Ronnie Rönnkvist

