Enligt uppgifter till Sportbladet är Fredrik Karlström aktuell för en återkomst till Växjö nästa säsong. Nu väljer Dallas Stars att kalla upp 24-åringen från farmarligan.

NHL-chanserna har uteblivit för Fredrik Karlström under sin debutsäsong i Nordamerika och så sent som förra veckan rapporterade Sportbladet att den 24-årige forwarden är aktuell för en återkomst till Växjö nästa säsong.

Nu ser Växjös tidigare guldhjälte ut att få sin chans i NHL.

Under sena söndagskvällen meddelade Dallas Stars att man valt att kalla upp Karlström från farmarlaget Texas Stars. Detta är första gången under säsongen som svensken kallas upp från AHL och 24-åringen kan få göra NHL-debut i nattens bortamatch mot Vancouver, om tränaren Rick Bowness väljer att kasta in svensken i laget.

Karlström är inne på sitt andra år på sitt tvåårskontrakt med Dallas Stars, vars avtal löper ut i sommar. Denna säsong har han producerat 29 poäng (16+13) på 65 matcher i AHL, vilket ger honom en åttondeplats i den interna poängligan i farmarlaget.

