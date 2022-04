Carey Price hade inte spelat någon match sedan sommarens Stanley Cup-final mot Tampa Bay Lightning. I natt var stjärnmålvakten tillbaka mellan Montréal Canadiens stolpar – och hyllades med långa stående ovationer av hemmapubliken.

– Det värmde mitt hjärta, säger Price till Montréal Gazette.

Efter sommarens Stanley Cup-final mot Tampa Bay Lightning tvingades Carey Price lägga sig på operationsbordet för att få bukt med ett skadat knä och skulle i och med det behöva missa inledningen av den här säsongen.

Bara dagar innan NHL-premiären meddelade Canadiens att Price gått med i NHL:s hjälpprogram på grund av substansmissbruk och kort därefter fick han även bakslag i sin rehabilitering av sin knäskada. Det hade lett till att stjärnmålvakten inte kommit till spel i någon match för Canadiens den här säsongen – fram till i natt.

“Det var definitivt känslosamt”

När Canadiens i natt förlorade mot New York Islanders med 0–3 så gjorde Price sin första match sedan 8 juli 2021 – och hyllades av sin hemmapublik. Vid presentationen av Canadiens line up möttes Price med långa, stående ovationer av Montréal-publiken och under matchens första 30 sekunder skanderade fansen hans namn.

– Jag kände mig förberedd både mentalt och fysiskt. Mottagningen var fantastisk, säger Price till Montréal Gazette.

– Det var väldigt roligt och det värmde mitt hjärta. Det fick mig att verkligen känna mig önskad. Det var definitivt känslosamt, men jag lyckades hålla fokus eftersom jag verkligen ville spela bra.

“Han är en kämpe”

Price räddade 17 av de 19 skott han fick emot sig och fick lämna sin comeback som en förlorare, då Canadiens inte lyckades överlista en storspelande Ilja Sorokin i Islanders-målet. Den ryske burväktaren räddade samtliga 44 skott i matchen.

– Faktumet att han är villig att lägga ned all den tid och mödan på att komma tillbaka under en sådan här säsong som vi ha haft så visar det mig att Carey bryr sig, älskar sporten och älskar Canadiens. Det hade varit enkelt för honom att vända blad till nästa säsong, men han är en kämpe, säger Montréal-tränaren Martin St. Louis.

Zach Parise och Noah Dobson lyckades överlista Price i den tredje perioden för att säkra Islanders seger, medan Brock Nelson punkterade matchen med sitt 3–0-mål i tom kasse.

Montréal Canadiens – New York Islanders 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)

Montréal: -

New York: Zach Parise (15), Noah Dobson (11), Brock Nelson (34).

