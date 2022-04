Frölunda nära semifinal – vinner tredje raka förlängningen

Tredje matchen, tredje förlängningsdramat – och tredje raka segern för Frölunda.

Stefan Elliott blev hjälte under tisdagskvällen och ser till att Frölunda nu leder kvartsfinalserien med 3-0 i matcher.

– Jag fick pucken i röven och den landar framför mig så jag petar bara in den, säger Elliott efteråt.

De regerande mästarna Växjö Lakers var illa ute inför kvällens kvartsfinal efter att ha förlorat de två första matcherna mot Frölunda.

Då kom bortalaget ut starkt i Scandinavium och efter drygt fem minuters spel kunde de också göra det första målet i match för första gången i serien då Richard Gynge höll sig framme och satte 0-1.

Noterbart var att Olle Lycksell assisterade till Gynges mål. Lycksell lämnades utanför laguppställningen innan matchen men var på is under uppvärmningen för att testa hur det kändes och han var sedan “fit for fight" till kvällens match och bidrog direkt.

Patrik Carlsson, som sköt ett hattrick i första kvartsfinalen lagen emellan, klev sedan fram och sköt kvitteringsmålet för Frölunda. Ställningen var då 1-1 efter 20 spelade minuter.

– Växjö kommer ut starkt och vi står lite på hälarna. Ju längre perioden så tar vi över mer och mer. Avslutningsvis så var det mycket bättre, säger Carlsson till C More efteråt.

Hattrick av Richard Gynge

Frölunda tog sedan ledningen i den andra perioden då Nicklas Lasu satte 2-1 men bara en och en halv minut senare kvitterade Växjö efter ett nytt mål av Richard Gynge – och återigen var det assist från Olle Lycksell.

Det dröjde bara några minuter till innan Växjö också tog ledningen – och gissa vem som gjorde målet. Självklart var det Richard Gynge som satte 2-3 genom en backhand för att fullborda sitt hattrick i matchen.

Växjö fick dock inte behålla ledningen utan Michael Spacek kvitterade till 3-3 innan andra periodens slut. Det var därmed helt jämnt inför tredje perioden trots att Frölunda ledde skotten med hela 33-10 efter 40 spelade minuter.

– Bara vi vinner så, får hoppas att det blir något mer mål, säger Gynge till C More i pausen och fortsätter:

– Vi kommer ut bra men får några tuffa utvisningar mot oss och sedan har Frölunda mycket av spelet. Men vi har ändå 3-3.

Ännu ett förlängningsdrama

Det blev sedan mållöst i den tredje perioden och därmed väntade förlängning för tredje raka matchen i serien.

Frölunda vann de första två sudden death-matcherna – och de skulle även vinna den tredje.

Göteborgslaget hade trycket i förlängningen men Emil Larmi i Växjömålet såg ut att stå emot – men till slut kunde han inte hålla tätt utan Stefan Elliott pressade in en retur för att se till att Frölunda vinner den tredje raka kvartsfinalen.

– Jag försökte bara ta mig in framför mål och skymma målvakten. Jag fick pucken i röven och den landar framför mig så jag petar bara in den, säger Elliott till C More efter matchen och fortsätter:

– Vi försöker bara jobba som ett lag och det är inte perfekt men vi vann och det är allt som räknas.

Frölunda leder nu med 3-0 i matcher är då mycket nära en semifinalplats då Växjö måste vinna fyra raka matcher för att vända och gå vidare med 4-3 i matcher – något som inget lag någonsin lyckats med i svensk hockeyhistoria.

Frölunda – Växjö 4–3 OT (1-1,2-2,0-0,1-0)

Frölunda: Patrik Carlsson, Nicklas Lasu, Michael Spacek, Stefan Elliott.

Växjö: Richard Gynge 3.

Frölunda leder med 3-0 i matcher.

