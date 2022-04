Inget mål på de 17 föregående matcherna.

När Texas Stars i natt gästade Chicago Wolves fick Oskar Bäck äntligen bryta sin långa måltorka.

Målet tillkom i powerplay sent i den första perioden, där den tidigare Karlskoga- och Färjestadsspelaren Oskar Bäck lyckades utöka bortalagets ledning till 3–0 i matchen. Den JVM-meriterade spelaren utnyttjade en målvaktsretur från Jack LaFontaine och kunde enkelt lyfta in säsongens sjunde mål.

Målet satte stopp på över en månads lång måltorka för den svenske forwarden. Totalt gick den 22-årige centern mållös från 17 raka matcher innan han i natt hittade rätt. Tidigare under säsongen gick Bäck även mållös i 28 matcher mellan den 27 november och 25 februari.

Bäck stöd även för en assist i nattens 5–3-seger, då han fanns med i förarbetet till landsmannen Fredrik Karlströms 1–0-mål i matchen, vilket innebar att Bäck gjorde sin blott andra tvåpoängsmatch för säsongen. Totalt har 22-åringen noterats för 25 poäng (7+18) på 61 matcher under sin debutsäsong i AHL.

Back logs two points with a goal and an assist ✅

Louis extends his point streak to 8 games ✅

Dellandrea scores the game-winning short-handed goal ✅

Stars win their 5th game in a row ✅



