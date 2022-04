Emil Heineman skriver NHL-kontrakt med Montréal Canadiens.

Då meddelar klubben också att Heineman ska åka direkt och ansluta till AHL-laget Laval Rocket.

Tidigare har Noel Gunler skrivit NHL-kontrakt och ska åka över för att spela i AHL resten av säsongen.

Nu är det en annan SHL-talang född 2001 som skriver kontrakt med sin NHL-klubb.

Montréal Canadiens meddelar nämligen att de har sajnat Leksandsforwarden Emil Heineman till ett treårigt rookiekontrakt som börjar gälla från och med nästa säsong.

The Canadiens have agreed to terms on a three-year entry-level contract (2022-23 to 2024-25) with forward Emil Heineman.#GoHabsGo https://t.co/yH5KEk0frS