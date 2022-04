Frölunda avgjorde förlängningen efter att pucken styrts in via Jan Mursaks skridsko.

Då är Växjötränaren Sam Hallam kritisk mot det avgörande målet.

– Jag tycker att det är en ganska tydlig sparkrörelse, säger Hallam till C More.

Frölunda vinner den första kvartsfinalen mot Växjö med 4-3 efter förlängning.

Det var dock inte utan kontrovers som Frölunda gjorde sitt avgörande mål. Pucken studsar ut i en retur efter att Adam Åhman räddat ett skott och Jan Mursak dyker då upp och styr in pucken via sin skridsko.

Domarna videogranskade målet men godkände det då de inte ansåg att det var någon sparkrörelse.

”Förväntar mig en bra förklaring”

Efteråt var dock Växjötränaren Sam Hallam kritisk mot att målet godkändes.

– Nu är man ju såklart präglad av det här målet på slutet. Jag ska inte säga för mycket… Men jag tycker att det är en ganska tydlig sparkrörelse där han lyfter foten från isen och dirigerar in pucken i mål, säger Hallam till C More.

Efter att ha fått se repris på målet så är Hallam fortsatt övertygad om att målet inte borde godkänts.

– Vi ska kolla upp det och se till att vi får rätt och se vad som gäller. Jag förväntar mig en bra förklaring här. Det är väl en ganska tydlig direktion med skridskon där vad jag kan se.

Frölunda leder nu kvartsfinalserien med 1-0 i matcher och på söndag väntar den andra matchen lagen emellan som spelas i Växjö.

