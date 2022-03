Djurgården ledde med 3-2 i slutet av matchen mot Timrå.

Då drog Cameron Schilling på sig en utvisning för crosschecking där Timrå sedan kvitterar.

Efteråt rasar DIF-tränaren Joakim Fagervall mot domarna.

– Den sista utvisningen som domarna plockar är horribel i det läget, säger Fagervall till C More.

Timrå vann den andra kvalmatchen mot Djurgården med 4-3.

Special teams blev då avgörande eftersom Timrå sköt tre av sina fyra mål i powerplay.

Efteråt är DIF-tränaren Joakim Fagervall besviken över förlusten – och menar att deras boxplay-spel hade behövt vara bättre.

– Vi har ett boxplay i dag som inte riktigt är där övriga spelet är. Det är mycket som är bättre i dag men de har alla marginalerna med sig i sitt powerplay, säger Fagervall till C More och fortsätter:

– De har ett bra powerplay, och har haft det hela säsongen. 2-2-målet tar på vårt knä och går in. Det är olyckligt, men boxen såg bra ut. Det är ett dåligt resultat på en okej box. Det är ett bra powerplay, det får vi ge dem.

Rasar mot domarna: ”För dåligt”

Djurgården ledde med 3-2 i slutet av matchen och såg ut att kunna ta en viktig seger för att kvittera till 1-1 i matcher.

Men med mindre än tre minuter kvar att spela drar Cameron Schilling då på sig en utvisning när han crosscheckar Robin Hanzl i ryggen. I det efterföljande powerplay-spelet kan sedan Timrå kvittera och med sju sekunder kvar kom också avgörande 4-3-målet.

Efteråt rasar tränaren Joakim Fagervall mot utvisningen på Schilling.

– Jag tycker att den sista utvisningen som domarna plockar är horribel i det här läget. Det är två stycken som crosscheckar varandra men så tar han en av våra i det läget. Det är för dåligt, säger han till C More.

Tim Erixon ger Timrå segern med 7 sekunder kvar 💥 pic.twitter.com/cMhshWGQz0 — C More Hockey (@cmorehockey) March 28, 2022

TV: SHL-säsongens största överraskningar

Matchrapporter: Timrå vann på nytt mot Djurgården Timrå vann mot Djurgården i första matchen Klart i dag: Rögle vinner serien efter seger mot Timrå Oskarshamn klart för åttondelsfinal efter seger mot Djurgården Färjestad vann enkelt hemma mot Timrå