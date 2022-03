Max Véronneau utgick skadad i Leksands avslutande grundseriematch mot Brynäs. När dalalaget i dag inleder åttondelsfinalen mot Oskarshamn så finns stjärnan inte med i Leksands lag.

Leksand har legat lågt kring Max Véronneaus skadestatus och har inte velat varken bekräfta eller dementera om 26-åringen skulle kunna spela dagens match.

När klubben presenterade sin laguppställning till den första åttondelsfinalen stod det emellertid klart att kanadensaren inte finns med i laget. Glädjande för Leksand är dock att både Calle Själin och Jonas Ahnelöv, som inte kom till spel i torsdags, finns med i Leksands lag mot Oskarshamn.

Véronneau var Leksands poängbäste spelare – och hela SHL:s skyttekung – med sina 34 mål och 60 poäng.

Det redan efter sex och en halv minut in i torsdagens match mot Brynäs som olyckan var framme för Leksands poängkung. Kanadensaren gick hårt mot kassen och kolliderade med Brynäsmålvakten Veini Vehviläinen, varpå Véronneau föll till isen.

Kanadensaren blev liggande och tog sig mot armen, innan han togs av isen för att inte återvända till matchen. Mikael Karlberg berättade för hockeysverige.se att Véronneau åkte till lasarettet i Gävle, men hade ingen mer uppdatering än så.

Dags för den första åttondelsfinalen mot IK Oskarshamn. Pucken släpps 15:15 i Be-Ge Hockey Center, och så här formeras laget för dagen.