Jason Robertson har vuxit ut till en nyckelspelare i Dallas Stars sedan intåget i laget förra säsongen. I natt slog 22-åringen till med NHL-karriärens första hattrick – och ordnade extrapoängen i 4–3-segern över Winnipeg.

– Han är en naturlig målskytt, säger tränaren Rick Bowness till NHL.com.

Jason Robertson inledde målskyttet i den första perioden, innan han i sluttampen av den andra akten såg till att Dallas kunde gå till den andra periodvilan med en 2–1-ledning. Winnipeg vänder emellertid matchen i den tredje perioden, men Denis Gurjanov lyckades rädda en poäng med fyra och en halv minut kvar att spela innan Robertson klev in i handlingarna igen.

Med 30 sekunder kvar av övertiden fullbordade den 22-årige forwarden sitt första hattrick i NHL-karriären.

– Jag hade varit ute på isen ett bra tag (bytet varade i över en och en halv minut). När de tappade pucken så stannade jag inte, jag fortsatte bara att röra på fötterna och försökte att hitta den där sista energin. Jag ska inte ljuga, jag älskar ett friläge. Så jag ville ha ett friläge och jag hittade den energin som krävdes för att få det, säger Robertson till NHL.com.

51 POÄNG PÅ 46 MATCHER

Efter att ha spelat tre matcher i Dallas under säsongen 2019/20 gjorde Robertson starka avtryck i Stars förra säsongen där han producerade 45 poäng (17+28) på 51 matcher, vilket innebar att bara Kirill Kaprizov producerade mer poäng bland ligans rookies. Denna säsong har produktionen fortsatt, då han nu är uppe i 51 poäng (26+25) på 46 matcher.

– Han är en naturlig målskytt. Han har en bra touch runt målet och älskar att göra mål. Hans kyla med pucken och var och när han ska skjuta… Det går inte att lära ut de instinkterna han har. Det går bara inte, han har den där naturliga instinkten som målskyttar har, säger tränaren Rick Bowness.

I och med segern tar Dallas viktiga poäng i kampen om en slutspelsplats, där man för tillfället ligger på en av de två wild card-platserna i den västra konferensen. Man har två poäng upp till Minnesota på tredjeplatsen i Central Division, samtidigt som Texas-laget bara har en poäng ned till jagande Edmonton i wild card-jakten.

Winnipeg Jets – Dallas Stars 3–4 e. sd (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)

Winnipeg: Paul Stastny 2 (15), Kyle Connor (33).

Dallas: Jason Robertson 3 (26), Denis Gurjanov (9).

***

Victor Olofsson noterades för det matchvinnande målet i Buffalos 5–4-seger över Minnesota Wild i natt. Den svenske Buffaloforwarden placerade in 5–3-målet i tom kasse med en dryg minut kvar att spela, men Wild lyckades få in en reduceringspuck under slutminuten genom Kirill Kaprizov, vilket gjorde svenskens fullträff matchvinnande.

Rasmus Dahlin stod för två assist i matchen för Sabres och har därmed producerat nio poäng (1+8) på de tio senaste matcherna för Buffalo.

Buffalo Sabres – Minnesota Wild 5–4 (1–1, 1–0, 3–3)

Buffalo: Jeff Skinner 2 (23), Casey Mittelstadt (2), Kyle Okposo (15), Victor Olofsson (9).

Minnesota: Kirill Kaprizov 2 (26), Ryan Hartman (22), Kevin Fiala (18).

***

Den tidigare Röglebacken Moritz Seider blev i natt den fjärde rookiebacken i NHL:s historia att noteras för en poängsvit på åtta matcher eller längre när han stod för en assist i Red Wings 1–3-förlust mot Tampa Bay.

Seiders poängsvit är nu uppe på åtta matcher, vilket innebär att han är den första Red Wings-backen sedan Nicklas Lidström (2010/11) att lyckas bibehålla en sådan svit, enligt NHL.

Victor Hedman stod för tre assist i matchen för Tampa och var således involverad i samtliga mål för den regerande Stanley Cup-mästaren. Den svenska stjärnbacken har nu producerat 54 poäng (11+43) på 54 matcher den här säsongen.

Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

Tampa Bay: Brayden Point (22), Michail Sergatjov (4), Steven Stamkos (27).

Detroit: Robby Fabbri (15).

