Allt gick som på räls för Simon Edvinsson.

Sedan drabbades han av covid-19 och en hjärnskakning på kort tid.

Nu kämpar Frölundatalangen för att nå samma höjder som tidigare.

– Jag försöker fortfarande komma tillbaka till nivån jag hade förut och ”bara” spela hockey, säger Edvinsson till hockeysverige.se.

GÖTEBORG (Hockeysverige.se)

En av svensk hockeys stora framtidsnamn är Frölundas 19-åring Simon Edvinsson. Han har gått från att förra säsongen spelat tio matcher i SHL till att nu vara en av Göteborgslagets främsta spelare.

– Det som lockade med hockeyn hemma i Onsala? Oj… Jag tror att det först var farsan som tog mig till rinken. Jag hade några kompisar som hade börjat med hockey samtidigt. Jag är ett år yngre än kompisarna och dom hade redan börjat spela. Sedan fastnade jag också för det, berättar Simon Edvinsson som hade sina förebilder i bland annat en världsback från Skogsbo.

– När jag var liten spelade jag mera för att hockey var kul. Jag ville vara bäst, så var det ju hela tiden då jag var liten. När jag växte och blev äldre var det först (Nicklas) Lidström som jag kollade mycket på.

– Senare har det varit yngre killar som till exempel Rasmus (Dahlin) jag sett spela. Lite så har det varit.

Simon Edvinsson. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

En annan stor före detta backprofil med Onsala som hemadress är Calle Johansson.

– Han hade jag hör talas om då jag var liten, en legend som bodde i Onsala. En riktigt skön kille och bra hockeyspelare som jag snackat en del med.

Fick lillebror Hannes vara med och spela landhockey hemma på gården?

– (skratt) Ja, det fick han, men det var blåmärken efteråt. Det var skoj, säger Simon Edvinsson som idag får följa lillebrorsan då han spelar i BIK Karlskoga J18.

– Jag försöker kolla hans matcher jag hinner. Nu har han varit skadad, men kommit tillbaka och det går helt okej för honom. Det är skoj att se honom spela.

Vad är hans styrka som spelare?

– Han är bra på skridskorna, stor och stark. Sedan finns det såklart mycket att jobba på, precis som det finns hos alla spelare.

HAMNADE I LEKSAND: “FÖR TIDIGT”

Simon Edvinsson inledde sin hockeyresa i HK Kings och Hanhals, men inför säsongen 2016/17 tog han steget över till Hovås.

– Vi tog spelare från hela Göteborg och skulle försöka elitsatsade. Något blev problematiskt där så det blev inte så. Vi hade en rolig säsong i alla fall.

I det Hovås-laget spelade tre spelare som alla idag är draftade i NHL. Förutom Simon Edvinsson även Fabian Lysell (Boston) och Hugo Gabrielson (Vancouver).

– Vi drev på varandra varje träning och hade väldigt skoj, berättar 19-åringen som efter säsongen lämnade Hovås för spel med Leksand.

– Jag fick ett erbjudande av Leksand att komma dit för att spela och gå på hockeygym. Först tänkte jag ”Nej, det finns inte en chans att jag ska flytta upp dit”. Sen tänkte jag ändå att Leksand är hockeykultur och har riktigt bra tränare så jag ville ge det ett försök.

– Leksand fixade grejer åt mig och jag hade kompisar där uppe som jag kände sedan innan så kände jag”Varför inte?” Eftersom jag inte vet hur länge jag får chansen att spela hockey. Det blev som en minnestur.

Det blev bara en halv säsong för honom i Leksand U16 innan han åkte hem till Göteborg där det inledningsvis blev spel med Mölndals J18.

– Det var för tidigt att flytta så jag flyttade hem igen och fick bo hemma. Jag tyckte faktiskt det var skönt.

HINNER INTE NJUTA

Redan säsongen därpå plockades Simon Edvinsson upp av Frölunda.



– Frölunda hörde av sig efter det att jag gått från Leksand. Frölunda berättade att dom ville ha mig. Vem vill inte till Frölunda? Lite så var det.

– Vi hade ett riktigt bra U16-lag med många bra killar. Sedan var det bara att köra, J18, J20 och sedan fick jag komma upp och träna här med A-laget. Det har varit riktigt coolt.

Allt måste gått väldigt fort sedan du kom tillbaka till Frölunda. Du utsågs till TV-puckens bästa back, vann J18 SM-guld och fick möjligheten att spela i Frölundas A-lag. Allt det inom bara ett par år. Dessutom var du bofast i olika juniorlandslag. Har du hunnit njuta?

– Alla säger att man ska njuta och så vidare, med det hinner man inte under säsongen. Jag får njuta på sommaren. Det är så jag tänker.

– Under säsongen är det så mycket som händer hela tiden med landslag, matcher, turneringar… Det är så allt rullar på hela tiden. Sedan kan det komma skador och då måste man komma tillbaka från dom.

– Det är också något jag lärt mig den här säsongen, att just komma tillbaka från skada tar längre tid än vad man tror. Att börja enkelt och inte tro att man kan fortsätta från där man avslutade innan. Det här är något jag jobbat på både mentalt och fysiskt.

Simon Edvinsson vann pris som TV-puckens bästa back 2018. Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån

Vad ser du som din största utveckling hockeymässigt har varit sedan du kom till Frölunda?

– Allt. Det var som att komma till ett uppdukat bord och nästan ta det man vill ha. Självklart får man jobba för det, men alla möjligheter finns här.

“FÖRSÖKER KOMMA TILLBAKA TILL NIVÅN JAG HADE FÖRUT”

Redan under säsongen 2020/21 fick alltså den storväxta (195 centimeter/95 kilo) backen debutera för Frölunda i SHL.

– Det var hemma mot Oskarshamn. Nu var det ingen publik på den matchen, men det var ändå mäktigt att åka ut genom indianen, vilket jag har kollat på sedan jag var liten. På så vis var det extremt coolt.

Den här säsongen har gått lite upp och ner enligt Simon Edvinsson, mycket beroende på skadeproblem. Trots allt har han svarat för ett mål och totalt 13 poäng på 34 matcher.

– Säsongen har faktiskt gått bättre än jag förväntat mig. Det startade väldigt bra. Jag har fått spela med (Christian) Folin. Han har hjälpt mig med mycket grejer både på och utanför isen. Även (Kristofer) Näslund, Roger (Rönnberg) och många spelare har hjälpt mig som yngre. Det har varit riktigt bra.

– Sedan åkte vi till JVM och jag spelade dom två matcherna där innan vi åkte hem igen. Efter det fick jag corona och hjärnskakning.

– När jag kom tillbaka ville jag prestera så hårt att det nästan blev ett stressande i stället för att börja lätt och spela enkelt utan att tänka. Det här är, som sagt var, något jag jobbat på. Jag försöker fortfarande komma tillbaka till nivån jag hade förut och ”bara” spela hockey.

Börjar du närma dig den nivån igen?

– Ja, det känner jag. Det känns bra faktiskt och man ska inte stressa fram något. Det kommer ett slutspel och jag försöka tänka att jag ska vara i en bra form till det.

Simon Edvinsson. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

FÅORDIG OM FRAMTIDEN

Sommaren 2021 draftades Simon Edvinsson av Detroit.

– Det är extremt roligt att få vara en del av Detroit. Att bli draftade därifrån är sjuk roligt. Jag har inte varit där eftersom det varit Corona.

– Just nu är den här säsongen jag fokuserar mest på. Vi har tio matcher kvar på den här säsongen och sedan blir det ett slutspel. Efter det får jag kolla vad som händer då. Sedan har jag mycket kontakt med folk därifrån och får mycket hjälp från många sidor.

Hur ser dialogen med Niklas Kronwall ut?

– Behöver jag hjälp med någonting så finns han där så vi har en bra dialog.

Är det sagt någonting om framtiden?

– Nej, avslutar Simon Edvinsson med ett leende.

TV: Så har Djurgården lyckats vända säsongen

