”KÄNNER MIG NÄSTAN NAIV”

SM-guldvinnande coachen Hans Wallson lämnade Björklöven och in kom i stället det unga framtidsnamnet Viktor Stråhle.

I en längre intervju med hockeysverige.se berättar nu den 32-årige tränaren om vad han vill sätta för prägel på “Löven” – och kanonstarten sedan han tog över.

– Jag trodde inte att det skulle så här bra så snabbt, jag är väldigt imponerad av killarna, säger Stråhle.

IF Björklöven har haft en skakig säsong under 2021/22 med blandade prestationer.

Den senaste tiden har dock laget hittat toppformen igen och har plockat fyra raka segrar i HockeyAllsvenskan, bland annat genom en övertygande 6-1-seger borta mot Västervik.

Nye tränaren Viktor Stråhle har fått en riktigt fin start på tiden i “Löven” men under onsdagskvällen kom det första stora testet för Umeålaget då de ställdes mot serieledande HV71 i Jönköping.

Björklöven stod dock för en fin insats och ledde med 2-0 efter 40 minuter men tappade sedan till 2-2 i tredje perioden. De kunde dock ända knipa segern då Jesper Lindgren sköt segermålet efter ett fint anfall i förlängningen.

Efter segern mot HV71 var coach Stråhle nöjd med lagets insats – även om det finns farhågor även hur laget agerade i tredje perioden.

– Jag får bra respons från spelarna på det vi har förändrat. Jag tycker att vi är aggressiva över hela banan och har en bra forecheck, speciellt i första perioden är vi extremt intensiva och ställer till det ordentligt för HV så att de inte får någon lugn stund. Vi bibehåller det och får också utdelning, säger Viktor Stråhle till hockeysverige.se och fortsätter:

– I tredje så måste vi spela på ett annat sätt, vi sätter oss tillbaka för mycket och bjuder in till den typen av spel det blir där HV tar över. Det känns lite onödigt när vi har en 2-0-ledning på bortaplan. Där behöver vi blir lite lugnare för vi stressar upp oss lite för mycket när de får in sin reducering.

– Vi kommer tillbaka och avslutar starkt men det behövs lite mer lugn i båset. Sedan är det otroligt starkt att ändå komma tillbaka och vinna matchen efter en kalldusch.

Viktor Stråhle är ett framtidsnamn bland svenska tränare. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

”KÄNNER MIG NÄSTAN NAIV”

32-årige Stråhle, som är yngre än två av spelarna i Björklöven (Daniel Rahimi och Fredric Andersson) har med andra ord fått en riktigt fin start på tiden som Löventränare.

Sedan han tog över har laget tre raka segrar med 13–5 i målskillnad.

– Jag är imponerad över spelargruppen här. Sedan jag kom in så har jag kommit med mycket tankar och idéer och jag får extremt bra respons, de är som svampar och suger åt sig informationen. Inte bara det men de går ut och gör det på isen också. Blir det hundraprocentigt rätt alla gånger? Nej. Men vi är på god väg att hamna någonstans.

– Jag känner mig nästan naiv när jag säger att det ser bra ut. Jag funderar ”Är det sant eller inte sant”. Jag kollar väldigt kritiskt på insatserna men jag tycker mig se väldigt bra linjer. Jag trodde inte att det skulle så här pass snabbt, jag är väldigt imponerad av killarna.

***

För spelarna har det varit en omtumlande tid. De gick till final i HockeyAllsvenskan både 2019/20 och 2020/21 men under årets säsong har det varit klart svajigare i spelet för topplaget.

Att laget inte levererade som förväntat ledde till att huvudtränaren Hans Wallson fick ta emot stor kritik som slutligen övergick till påhopp mot honom vilket fick honom att kliva av jobbet.

En av de ledande spelarna i laget, Axel Ottosson, berättar nu för hockeysverige.se om hur spelarna har hanterat den annorlunda situationen sedan Wallson meddelade att han lämnar klubben.

– Det var speciella tider då och såklart var det inte kul att det slutade som det gjorde. Vi som lag lyckades ändå komma ihop och hade lite möten och snackade. Även innan vi fick en ny tränare så fick vi alla hjälpas till att styra laget framåt och jag tycker att det är många som har klivit fram och visat att de är ledarna, båda sidan av och på isen. Jag tycker vi har hanterat det väldigt bra, säger Ottosson.

Hans Wallson och Axel Ottosson. Foto: Bildbyrån

Vad är det som har förändrats sedan Viktor Stråhle kom in?

– Vinsterna är väl det stora, men det är lite smådetaljer som har blivit bättre. Vi har släppt och bara kört på lite mer, använt vår fart i laget. Vi har några veckor kvar att slipa på dem inför slutspelet. Jag tycker vi har höjt oss energimässigt och åker ännu mer skridskor och det har gett resultat där ute, säger Axel Ottosson.

***

Viktor Stråhle har tidigare i sin tränarkarriär haft huvudansvaret för Falu IF i Hockeyettan, Malmö Redhawks J20-lag samt IK Pantern i HockeyAllsvenskan. De senaste två åren hade han spenderat som assisterande tränarna i SHL, först för Frölunda och sedan för Brynäs.

För nästan ett år sedan så fick han, tillsammans med Peter Andersson, sparken från Brynäs efter en tuff säsong som ledde till att Gävleklubben fick spela kval för sin SHL-existens.

Därefter gick Stråhle utan ett tränarjobb i nästan ett år innan han tog över Björklöven.

Vad fick dig att vilja hoppa på och ta det här jobbet när Björklöven hörde av sig?

– Vi hade pratat och det första som slog mig var givetvis ”vad är det som är fel”. ”Varför ligger man där man ligger och varför har man släppt in så mycket mål?”. Jag har ju sett lagets matcher tidigare och tycker att man är stundtals jättebra men sen har man dippat lite. Det har varit jättebra och sedan dippat och så jättebra igen, det har sett ut lite som ett dåligt EKG.

– Där kände jag att jag ville kolla upp vad det var för någonting. Jag gick in och tittade ganska mycket på olika detaljer i spelet och tyckte mig se att det handlade om spelet utan puck. Jag stärkte sedan det med lite statistik också för att få kött på benen att det jag såg var sanningen.

– När jag kände att det var spelet utan puck så kände jag att det här går att förbättra och stoppa in inom det här laget. Hade det varit spelet med puck, då hade det varit svårare att komma in och förbättra det på så kort tid. Men när det var spelet utan puck då kände jag att jag är kapabel att fixa det. Jag kände ett självförtroende i mitt eget ledarskap att komma in i den här situationen så därav valde jag att hoppa på detta.

Det här med statistik och detaljer, är det lite “din grej” som tränare?

– Nja, jag vet inte. Det har varit jävla mycket snack om att det är mycket statistik och detaljer från mig och det är väl en sanning med modifikation skulle jag säga. Jag vet inte exakt var det kommer ifrån men absolut gillar jag detaljer och känner att jag vill stödja det jag ser med statistik. De här spelarna kommer inte få höra mycket om statistik från mig, det är inte så att jag kommer att stå i omklädningsrummet och ha utläggningar om vår corsi eller dylikt.

– Det är mer för att stärka min egna tes men ibland kan det vara bra för spelarna att visa att man gjorde en bra prestation trots att vi förlorade. Där kan man använda siffror någon gång ibland men annars är det mer för att stödja om det jag ser är sant eller inte.

Viktor Stråhle ska lyfta Löven. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Du har pratat om att ni har förändrat en del, vad är det för förändringar som du har velat göra i Björklöven?

– Utan att säga för mycket så ville jag att vi skulle komma upp och vara mer aggressiva över hela isen. Sedan är det en hel del detaljer där i men jag ville att vi skulle vara ett pressande hockeylag över hela, hela isen. Ett lag som har en bättre positionering och bättre arbetsfördelning på jobbet och vad som är viktigt i egen zon. Det är väl det jag tryckt på, resten kan de redan.

”FICK GRYM RESPONS FRÅN KAPTENSGRUPPEN”

När Viktor Stråhle klev in och tog över som huvudtränare i Björklöven så återstod det endast åtta matcher att spela av grundserien i HockeyAllsvenskan innan det heta slutspelet ska börja.

Det är ingen lätt uppgift att komma in som en ny tränare så sent in på säsongen då spelarna redan är vana vid ett spelsystem som de har tränat på under hela säsongen. Därför är det utmanande för en ny tränare att komma in och vända upp och ner på det hela och sätta ett nytt spelsystem.

Hur har du tacklat den här utmaningen?

– Givetvis så fick jag ju titta på vad man har gjort tidigare och så får jag göra en hybridlösning av vad jag själv vill. Jag pratade med spelarna och tog in vad de sade och jag fick grym respons från kaptensgruppen direkt från början. Därifrån har vi knackat in det.

– Men det är ju långt ifrån ”flawless” utan vi lär jobba varje dag med det här, vara noga och påminna varandra om vad vi ska göra.

Nu är det bara fem grundseriematcher som Björklöven ska spela innan det är dags för slutspelet där det ska avgöras vilket lag som går upp till SHL.

I skrivande stund talar det mesta för att “Löven” kommer att landa in som ett av fyra bästa lagen i serien vilket gör att de kommer få hemmaplansfördel i slutspelet.

Hur mycket jobbar man redan nu för att vara redo inför slutspelet?

– Vi måste ju jobba med de här detaljerna som vi har satt in nu och även i spelet med puck. Vi måste jobba med båda delarna nu hela tiden. Nu handlar det om att fokusera på oss själva, förbereda oss på bästa sätt och sätta oss in i varje situation, avslutar Viktor Stråhle.

