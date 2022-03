Leksand sparkar Mathias Olsson och Mattias Blomstrand

Leksand sparkar tränarduon bestående av Mathias Olsson och Mattias Blomstrand. De ersätts av Alexander Bröms, Kristina Lundberg samt Damkronornas tidigare förbundskapten Ylva Martinsen.

Det skriver klubben på sin hemsida.

Leksands SDHL-säsong har varit allt annat än bra. Efter att ha spelat 33 matcher har man endast vunnit elva och nu, bara veckor innan slutspelet, väljer man alltså att sparka tränarduon Mathias Olsson och Mattias Blomstrand.

För att ersätta duon tar man nu in en trio bestående av Alexander Bröms, Kristina Lundberg och Ylva Martinsen.

”Med bakgrund av den resultatmässigt tunga säsongen bakom sig väljer nu Leksands IF att entlediga tränarduon Mathias Olsson och Mattias Blomstrand från sina roller under resten av den innevarande säsongen, 2021/2022. Dessa ersätts av Alexander Bröms som kommer att kombinera sin roll som sportsligt ansvarig för damverksamheten med att även leda laget som huvudtränare under säsongsavslutningen. Till sin hjälp kommer han att ha en mycket rutinerad duo i form av Ylva Martinsen och Kristina ”Kicki” Lundberg som båda kommer med en stor erfarenhet såväl som spelare som ledare”, skriver klubben i ett pressmeddelande på sin hemsida.

I dagsläget ligger klubben på nionde plats i SDHL och därmed i ett play out-scenario. Men med endast en poäng upp till AIK på tionde plats och med en match mindre spelad, har man ödet i egna händer.

