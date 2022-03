Calgary Flames har en succémånad bakom sig och en står anledning bakom framgången är svenske målvakten Jacob Markström.

Nu prisas Markström som en av månadens spelare i NHL.

Efter ett lite tyngre fjolår så har Jacob Markström och Calgary Flames återhittat toppformen den här säsongen.

Speciellt under februari månad så gjorde Flames succé genom att komma upp i en svit på tio raka vinster. Calgary gick därmed upp på förstaplats i Pacific Division i NHL och en stor anledning bakom framgången var just Markström mellan stolparna.

Nu går NHL ut med vilka tre spelare som prisas som månadens spelare och Jacob Markström är då en av dem.

Han utses till den näst bästa spelaren under februari då han hade 92,9 i räddningsprocent samt 2,04 insläppta mål per match samt vann åtta av tio matcher som han spelade i. Totalt har Jacob Markström 92,5 i räddningsprocent samt 2,13 insläppta mål den här säsongen. Han är även bäst i NHL med sina åtta nollor.

Mitchell Marner (@MapleLeafs), Jacob Markstrom (@NHLFlames), Patrik Laine (@BlueJacketsNHL) named the NHL’s “Three Stars” for the month of February.#NHLStats: https://t.co/7Bq2K8Cqvt pic.twitter.com/kIIlvwSyzZ