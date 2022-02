Arvid Holm släppte in sex mål på 19 skott i förlustmatchen mot Milwaukee tidigare under veckan. I går fick den svenske burväktaren redig revansch när han hoppade in mellan Manitobas stolpar, räddade samtliga 24 skott och låg bakom vändningen från 0–3 till 4–3.

Debutsäsongen i AHL har inte varit någon dans på rosor för den tidigare Karlskrona- och Färjestadsmålvakten Arvid Holm. under natten till torsdag, svensk tid, släppte den svenske 23-åringen in sex mål på 19 skott i förlustmatchen mot Milwaukee.

I gårdagens möte mot Chicago fick Holm därmed inleda matchen på bänken, men efter att Philippe Desrosiers släppt in tre mål på fem skott under den första halvan av den första perioden kastades svensken in i mål.

RÄDDADE 24 SKOTT

Då fick Holm sin gruvliga revansch. Svenskmålvakten stoppade samtliga 24 skott han ställdes inför under matchen och såg till att Manitoba lyckades vända 0–3-underläget till seger 4–3 efter förlängning.

Trots att han stängde igen belönas inte Holm med en nolla i protokollet, då han inte spelade hela matchen för Manitoba. 23-åringen har sedan tidigare hållit en nolla i farmarligan den här säsongen.

Efter 16 spelade matcher står Holm noterad för en räddningsprocent på 87,8 procent och ett snitt på 2,94 insläppta mål per match.

Jesper Sellgren noterades för en assist i matchen för sitt Chicago, medan både Simon Lundmark och David Gustafsson gick poänglösa från matchen för Manitoba.

