Uppgifter: Så hög lön vill Filip Forsberg ha

Filip Forsberg ligger i förhandlingar med Nashville Predators men ryktas kunna trjedas bort från klubben.

Nu uppger Elliotte Friedman på Sportsnet att stjärnsvensken vill ha en lön som gör honom till en av lagets bäst betalda spelare.

I går kom det uppgifter om att Nashville Predators kan vara beredda att aktivt försöka trejda bort sin svenske stjärna Filip Forsberg.

Detta då Forsberg har ett utgående kontrakt med klubben där han har tjänat sex miljoner dollar (56 miljoner kronor) per säsong och parterna har ännu inte kunnat närma sig varandra i förhandlingarna om ett nytt kontrakt.

Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman så vill Filip Forsberg bli betald som en av lagets bästa spelare.

Friedman uppger att Forsberg förmodligen inlett förhandlingarna med att vilja ha högst lön i “Preds”, alltså mer än lagkaptenen Roman Josi som tjänar drygt nio miljoner dollar (85 miljoner kronor) per säsong.

VILL STANNA I NASHVILLE

Lönekravet ska dock ha sänkts med tidens gång och enligt Elliotte Friedman så vill Forsberg nu ha en lön som ligger mellan åtta miljoner och nio miljoner dollar per säsong.

Det skulle göra honom till Nashvilles näst bäst betalde spelare före Ryan Johansen och Matt Duchene som båda tjänar åtta miljoner dollar (75 miljoner kronor) per säsong. Forsbergs lön skulle då kunna landa in runt 80 miljoner kronor per säsong.

Elliotte Friedman skriver att båda parterna vill komma överens om ett nytt kontrakt och att det fortfarande finns tid att närma sig varandra. Om parterna dock inte närmat sig innan Trade Deadline om en månad så kommer dock general managern David Poile att försöka trejda bort Filip Forsberg.

Hittills den här säsongen har Filip Forsberg skjutit 26 mål och 44 poäng på 39 matcher vilket gör att han leder Nashvilles interna skytteliga.

Annons

Ur arkivet: När ismaskinföraren blev hjälte