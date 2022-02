Daniel Bertov fick ett ‘match penalty’ för sin tackling på Isak Salqvist.

I efterhand ändrades dock beslutet till ett matchstraff vilket gör att Bertov klarar sig från avstängning.

– Om de insåg att det var ett felbeslut och sedan ändrade det är det jättestort av dem, säger HV-backen till JP/Jnytt.

I gårdagens match mellan HV71 och Västervik delade Daniel Bertov ut en tackling på Isak Salqvist som tog i huvudet på motståndaren.

Bertov visades först ut fem minuter för tacklingen och efter en lång videogranskning som pågick under flera minuter så beslutade domarna att tilldela Bertov ett match penalty för “checking to the head” vilket innebär att han automatiskt stängs av en match för tacklingen.

Bertov åker på matchstraff efter den här tacklingen ❌ pic.twitter.com/8TZDRlni8i — C More Hockey (@cmorehockey) February 23, 2022

Nu står det dock klart att så inte blir fallet – något som den 29-årige HV-backen är nöjd över.

– Det bästa är väl att jag inte uttalar mig alls, det är lite PK, säger Daniel Bertov till JP/Jnytt och fortsätter:

– Men det jag kan säga är att jag hade blivit väldigt besviken om jag hade varit avstängd framöver. De gjorde rätt som ändrade beslutet.

KAN SPELA I MORGON

I efterhand har nämligen domarnas beslut ändrats. Bertovs match penalty för “checking to the head” stryks och i stället tillskrivs han ett vanligt matchstraff för “charging” vilket innebär att han kommer att vara spelklar till morgondagens match mot Mora.

– Om de insåg att det var ett felbeslut och sedan ändrade det är det jättestort av dem. Sen är det ju tråkigt att de gör 3–1 på den utvisningen.

Daniel Bertov har tidigare den här säsongen varit avstängd i två matcher för en armbågstackling på Jesper Emanuelsson i Troja-Ljungby.

