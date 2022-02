Filip Gustavsson har nu vunnit 37 matcher som målvakt för Belleville Senators.

Därmed sätter han ett nytt klubbrekord för Ottawas farmarlag.

Tidigare är det en svensk som har haft rekordet för flest vinster i Ottawa Senators farmarlag.

Nu har dock Marcus Högberg fått se sitt rekord slaget – av en annan svensk målvakt.

Filip Gustavsson är nu i stället den målvakt i Belleville Senators som har vunnit flest matcher efter att ha vaktat kassen i 2-1-vinsten över Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

By earning his 37th career @TheAHL victory last night, Filip Gustavsson has become the #BellevilleSens all-time leader in wins by a goaltender, surpassing Marcus Hogberg. #ForTheB



Presented by: @mackayinsurance pic.twitter.com/07Fc2kLRxr