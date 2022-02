TV: Markström och Calgary stängde ner Toronto

Det var de två bästa NHL-lagen från Kanada som möttes i Alberta under fredagsnatten. Calgary visade sig vara snäppet starkare och vann med 5-2.

– Det visar bara hur vi måste växa för att bli det lag vi vill bli, sa John Tavares till NHL.com efter matchen.

Vi får gå tillbaka till 1993 för att hitta den senaste Stanley Cup-vinnaren från Kanada.

Då var det Montréal Canadiens.

I år finns det två lag från det nordliga landet som har stuckit ut: Calgary Flames och Toronto Maple Leafs.

Under fredagsnatten gjorde de båda upp i Calgary. Och det blev underhållning på hög nivå.

Den svenska genombrottsbacken Rasmus Sandin gav Toronto ledningen i början av den andra perioden på pass från William Nylander. En perfekt start på andra perioden för Maple Leafs.

