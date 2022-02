TV: Stökigt när Penguins tog en tung skalp

Det vankades toppmöte i den östra konferensen när Boston Bruins tog emot Pittsburgh Penguins. En match som bortalaget vann med 4-2. Men det var en viss Brad Marchand som skulle vara i fokus efter matchen.

– Ärligt talat, bristen på disciplin från Brad där… sa Bostontränaren Bruce Cassidy till NHL.com efter matchen.

Boston Bruins stod för en rivstart i matchen mot Pittsburgh Penguins.

Redan i den andra minuten kunde David Pastrnak ge hemmalaget ledningen i numerärt överläge.

Den notoriske målskytten skulle även göra 2-0 innan den första perioden var slut och ge Bruins ett fint utgångsläge till den andra perioden.

– Taylor Hall och jag gillar att spela tillsammans, och vår kemi blir bättre, men det finns fortfarande mycket att jobba på. Jag tycker att vi sköt oss själva i foten. Jag tycker att vi var det bättre laget, men vi gjorde för många misstag. Pittsburgh är ett bra lag med mycket skills och kunde kapitalisera på varje misstag, förklarade David Pastrnak för NHL.com efter förlusten.

I den andra perioden lyckades Bruins inte förvalta ledningen.

Istället kunde Pittsburgh ta sig in i matchen och ta över densamma. På drygt nio minuter var matchen vänd efter två mål av Danton Heinen och ett av Sidney Crosby.

Sidney Crosbys mål var nummer 499 i NHL. Drömgränsen 500 mål är det bara en aktiv spelare som har klarat av i Aleksander Ovetjkin.

Boston lyckades inte ta sig tillbaka in i matchen utan gick mållösa från den tredje perioden. Lägg därtill en misstänkt skada på kaptenen och härföraren Patrice Bergeron.

Pittsburgh kunde, i slutskedet av matchen, sätta spiken i kistan genom ett mål i tom kasse av Bryan Rust.

Men det var inte målen som skulle vara i fokus efter matchen.

Med 25 sekunder kvar av matchen hettade det till mellan Brad Marchand och Pittsburghs målvakt Tristan Jarry.

Det var under en avblåsning som Bostonstjärnan åkte fram till målvakten och måttade ett slag mot Tristan Jarrys huvud.

This isn't good from Marchand in the final minute of the game. Punch + stick swing on Jarry pic.twitter.com/yrq9Ek8o4i