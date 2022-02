Pierre Engvall noterades för ett mål och en assist när Toronto i natt körde över New Jersey Devils med 7-1. Svenskens lagkamrat Mitchell Marner var i storform och noterades för två mål och två framspelningar i matchen.

Pierre Engvall var redan under fjolårssäsongen en viktig kugge i Toronto-maskineriet, men under årets säsong har han slagit sig in ordentligt och imponerat i det kanadensiska laget, som i natt visade prov på styrka när de slog New Jersey Devils med 7-1.

I överkörningen blandade sig Engvall in i handlingen efter bara två minuter, då han spelade fram veteranen Jason Spezza till Torontos första mål i matchen. Toronto fortsatt sedan bara att köra i full fart och när den första perioden sammanfattades hade laget tagit ledningen med 4-0.

Torontos 6-0-mål gjordes sedan av Engvall, som därmed noterades för sitt sjunde måk den här säsongen.

“ETT BRA JOBB”

Starkt bidragande i segern var även Mitchell Marner, som stod för en imponerande insats, då han noterades för två mål och två framspelningar. Marner har tidigare under säsongen haft det tufft att hitta sin högsta nivå, men under de fem senaste matcherna har han varit tillbaka i storform.

På fem matcher har 24-åringen noterats för tolv poäng och i sju raka matcher har han hittat nätet.

– Jag tycker att vi från nedsläpp i kväll ville komma ut, täppa till den neutrala zonen och göra det svårt att ta sig igenom oss. När vi får ner puckar djupt, är vi hårda mot dem, försöker hitta ett skott och jag tycker att vi gjorde ett bra jobb med det, sa stjärnan om matchen till NHL.com.

Devils lyckades hitta nätet en gång i matchen och i sedvanlig ordning var det Jesper Bratt som låg bakom målet med en framspelning.

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 1-7 (0-4, 0-2, 1-1)

New Jersey: Jack Hughes (12).

Toronto: Jason Spezza (9), Auston Matthews (29), David Kampf (5), Mitchell Marner 2 (14), Michael Bunting (13), Pierre Engvall (7).