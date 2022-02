Hudiksvall dundrar fram som en ångvält i norr. Nybro förväntas vara den riktigt stora allsvenska utmanaren från söder. Men där det just nu finns en lyster kring Hudik framstår Nybro som aningen sömniga.



Jag har de senaste dagarna skrivit och snackat en hel del om Hudiksvall och hur imponerande laget är just nu. Något som det är svårt att blunda för efter de 13 raka segrar som laget radat upp i Allettan norra.



Men påtagligt många gånger Hudik har kommit på tal har det också kommit en motanmärkning. ”Jo visst, de är väl bra, men de har ju inte mött söderlagen...de har inte mött Nybro”.



Så hur bra är Nybro egentligen?



Well, just i detta nu är de inte i närheten av den klass som Hudiksvall visar upp.



Hudik är konsekventa, hårt arbetande, välorganiserade och lyckas trots att defensiven är kassaskåps