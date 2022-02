Tar hjälp av legendarerna – i jakt på klubbens nya GM

Chicago Blackhawks är på jakt efter en ny general manager efter Stan Bowmans kaosartade avsked i våras. Nu tar klubben hjälp av legendarerna Eddie Olczyk, Patrick Sharp och Marian Hossa för att hitta sin nya GM.

Stan Bowman tvingades att avgå från sin roll som general manager i Chicago Blackhawks i höstas efter den uppmärksammade Kyle Beach-skandalen.

Sedan dess har Kyle Davidson varit interim general manager i klubben, men nu vill klassikerklubben hitta en mer permanent lösning på GM-posten. För att hitta rätt kandidat till jobbet vänder sig nu Blackhawks till tre av sina tidigare storspelare i form av Marián Hossa, Patrick Sharp och Eddie Olczyk.

Trion kommer att ingå i den rådgivargrupp som Blackhawks satt ihop tillsammans med konsulten Mike Forde.

– Tillsammans med andra rådgivare så kommer vi att använda oss av deras expertis och industriledande strategier när vi letar efter vår nya general manager. Det perspektiv som den här gruppen har kommer att vara viktigt för vår process och vi är glada att de ska assistera klubben med det här viktiga beslutet, säger vd:n Danny Wirtz i ett pressmeddelande.

BÖRJAR INTERVJUA KANDIDATER I VECKAN

Marián Hossa valdes in i Hockey Hall of Fame sommaren 2020 efter en NHL-karriär innehållandes tre Stanley Cup-titlar och 1 134 poäng på 1 309 matcher. Hossa spenderade åtta säsonger i klubben mellan 2009 och 2017 innan han tvingades avsluta karriären i förtid på grund av en allergi mot sin egen hockeyutrustning.

Patrick Sharp kom till Chicago via en trejd från Philadelphia Flyers och spelade totalt 750 matcher för klubben under elva säsonger. Han vann tre Stanley Cup-titlar med klubben (2010, 2013 och 2015), där han under slutspelet 2013 blev hela Stanley Cup-slutspelets skyttekung med sina tio mål. Efter karriären har han jobbat som expert och jobbar just nu som rådgivare åt University of Vermonts hockeylag.

Eddie Olczyk spelade 322 matcher för Blackhawks och har en Stanley Cup-titel på meritlistan. Han är invald i både Illinois Hockey Hall of Fame samt USA:s Hall of Fame.

Blackhawks kommer att påbörja processen att intervjua kandidater den här veckan.

